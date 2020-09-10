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響應瑞典少女罷課行動 青年號召9月27日抗暖大遊行

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣青年氣候聯盟等青少年團體今天在總統府前舉辦記者會，宣布9月27日將到立法院「抗暖大遊行」。記者吳姿賢／攝影
台灣青年氣候聯盟等青少年團體今天在總統府前舉辦記者會，宣布9月27日將到立法院「抗暖大遊行」。記者吳姿賢／攝影

響應瑞典少女Greta Thunberg氣候罷課行動，台灣青年氣候聯盟、台灣青年民主協會、台灣少年權益等民間青少年團體，今天在總統府前舉辦記者會，宣布將於9月27日下午2時舉辦「抗暖大遊行」，訴求2050年前零碳排、提出綠色政綱、由府院層級統籌氣候變遷問題等。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，氣候變遷是世代正義議題，現在權力者的決策將影響未來生活環境，但過去產業發展與能源政策未考量下一世代，不必承擔決策造成的影響，政府若真的重視青年，別只是選舉時喊口號，應以具體政策落實永續發展與世代正義。

台大氣候行動社代表張榮廷說，氣候變遷造成的不僅是高溫、海平面上升等自然災害，更會對經濟、產業、人民身心健康等層面造成衝擊，呼籲總統府和行政院提升社會對氣候變遷的危機意識，將氣候變遷視為重大「國安問題」，統籌國家因應氣候變理的具體政策方針。

原住民族青年陣線成員Savungaz Valincinan表示，政府力推綠能，但在沒有整體性能源配置、只有能源比例目標的進程當中，忽視區域正義與多元尊重。包括這兩年最為爭議的知本光電案、屏東台糖砍樹種電，到最近的萬榮地熱發電探勘計畫，沒有適當與在地溝通而發生衝突，更因法規不完備造成撕裂。

青年抗暖大遊行總召趙品諭說，9月27日將提出六大訴求，包括2050年零碳排、由府院層級統籌氣候變遷議題、提出台灣版綠色振綱、提升全民對氣候變遷的認識、納入多元族群商議國家氣候政策、增加氣候科學研究等。雖然9月27日大遊行由青年發起，但氣候危機對社會衝擊是全面性的，希望不分年齡、性別、族群都可以共同響應。

氣候變遷

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