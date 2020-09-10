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為何一吃瓜就拉肚子？ 中醫師教你這樣判斷是那種體質

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中醫師陳勇利說，為何有人一吃瓜類、生冷食物即會拉肚子或是稍微吃油膩的東西就會青春痘長滿臉，這都和個人的體質有關。記者黃寅／攝影
中醫師陳勇利說，為何有人一吃瓜類、生冷食物即會拉肚子或是稍微吃油膩的東西就會青春痘長滿臉，這都和個人的體質有關。記者黃寅／攝影

有人常抱怨「一吃瓜類、生冷食物即會拉肚子」或是「稍微吃油膩的東西即青春痘長滿臉」中醫師陳勇利說，這都和個人的體質有關，但什麼是體質？他說，所謂體質是指每個人受先天遺傳以及後天環境交互影響，而產生「寒、熱、虛、實」4種不同的身體特質。除了會影響個人的生活飲食習慣外，生病時也會因為體質有異而產生不同證型的疾病。

陳勇利說，想要瞭解自我的體質，除了找中醫師判斷，其實，也可以根據下列要領來自我分類：

一、寒性體質：嘴巴不容易乾、四肢容易冰冷、大便常常不成型，婦女多有白帶、月經常遲來且多有血塊、小便多而且顏色淡、面色較蒼白、怕冷且喜歡喝熱水、舌苔多白潤且舌質偏淡、脈象多遲緊。

二、熱性體質：嘴巴容易乾且喜歡喝水、四肢溫熱、大便常便秘、婦女月經常提早來、小便少且顏色深黃、面色黃赤、怕熱喜歡吹涼風、喜歡喝冰涼飲料、舌苔多呈黃色、脈象浮數。

三、虛性體質：聲音不宏亮、不喜歡說話、說話的尾音低靡，常常聽不到，每次生病都會拖上一陣子、手心腳心常常呈現微熱、甚至午後自覺臉上有一陣陣烘熱感，以及舌苔少、脈象無力。

四、實性體質：聲音宏亮、喜歡說話、說話尾音中氣十足、精神飽滿甚至興奮、常常自覺悶熱，天冷不喜歡穿過多衣服、舌苔厚膩、脈象有力。

以臨床常見的失眠為例，一名45歲男性病人，平日應酬多、菸酒不離手，個性急躁、嘴巴容易乾、苦喜歡喝水、眼睛常有紅絲，大便便秘， 就診是因為失眠而來；分析體質是屬於上述熱證類型，以中醫角度分類為肝鬱化火型的失眠，用藥以清肝降火為主，用方可以用龍膽瀉肝湯加減方。

另名42歲女性，長期失眠、頭暈目眩，面色蒼白、容易疲倦，月經經常延後來，大便常常不成型；這個病例就是屬於虛性體質，進一步分析則是分類為心脾兩虛型失眠，治法以益氣補血為主，用方可以用歸脾湯來加減。

前面第一個例子是熱證，用藥要採涼性藥物，第二個例子是虛證，用藥則應該補藥為主，兩者雖然都是失眠，用藥上卻是截然不同的方向，這就是體質差異所造成；如果平常能多瞭解自己是屬於何種體質，並且在飲食或生活習慣多加配合來矯正偏差的體質，中草藥才能發揮最大功效。

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