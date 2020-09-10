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台鐵國慶連假車票今開賣！ 一夜狂售15萬張 這些都沒了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵今天開放訂購國慶連假車票。聯合報系資料照
台鐵今天開放訂購國慶連假車票。聯合報系資料照

國慶連假將至，台鐵自10月8日（四）起至10月12日（一），共五天期間，全線加開各級列車總計146班、加掛車廂399輛，今天凌晨零時開放搶票。根據台鐵局統計，截至上午9時總計完成8萬2101筆、14萬8299張訂票，訂票過程順利。

台鐵說，請完成訂票旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用網路信用卡付款購票系統付款購票。逾期未取車票，將於9月12日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請參閱臺鐵局訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵說，10月8、9、11日東線四班實名制列車，將於9月11日零時起開放8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

以下為截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況

(一)台北往花蓮、台東方向

往花蓮10月8日17時以後至10月9日15時以前，長途自強號座位已售完。往台東10月8日9時至10月9日18時以前，長途自強號座位已售完。

(二)台東、花蓮往台北方向

10月11日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況

(一)台北往高雄方向

10月8日15時至10月9日10時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往台北方向

10月11日11時以後長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況

(一)高雄往台東方向

10月9日12時以前長途自強號座位已售完。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

自強號 台鐵

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