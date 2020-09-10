高鐵首推高端兩日遊 住頂級飯店吃米其林、全程賓士接駁

為引領精緻國民旅遊的新風潮，台灣高鐵公司今天宣布首度推出高鐵假期「高端遊」，提供旅客更加優質且深度的「搭高鐵・遊台灣」新選擇。

高鐵表示，不僅安排旅客往返搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz Vito Tourer休旅車接駁與駕駛月台迎賓，行程則精選宜蘭、南投、台南、高雄、屏東等多條最受歡迎的高鐵假期路線，搭配入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴以及在地風味餐點、暢遊秘境景點。即起開賣至12月底，搭乘日期自16日起至12月底。

高鐵說，自家旅遊品牌高鐵假期，向來以高CP值深受旅客歡迎。去年首度推出搭商務･送五星行程，提供商務車廂車票加星級飯店住宿優惠，即獲得旅客熱烈迴響。為進一步回應旅客對優質國旅的需求，這次特別再推出包含高鐵商務車廂、名車接駁、頂級飯店美食的高端遊產品，採全包式兩日行程，期望透過全新的高鐵假期高端遊產品，帶給旅客對搭高鐵・遊台灣優質國旅耳目一新的印象。

高鐵說，以高雄尊榮之旅．晶英國際行館兩日高端遊為例，旅客搭乘商務車廂抵達左營站後，駕駛會在高鐵月台上迎接旅客，隨後全程以Benz Vito Tourer帶民眾暢遊高雄。第一天中午先於知名的紅毛港餐廳享用美味海鮮，下午則參觀衛武營國家藝術中心並安排專人導覽，晚餐則在榮獲世界米其林星級殊榮、更是各國政商名流訪問日本時的首選-Ukai餐廳享用西式套餐，感受日本頂級餐飲的精緻手藝。

第二天則安排前往大樹舊鐵橋天空步道、美濃民俗村、廣進勝小紙傘製作等景點，深度體驗客家風情，午餐搭配煙樓坊美術館餐廳在地客家料理，讓旅客深度體驗客莊人文、藝術之美。