入秋首道鋒面來了！ 降雨熱區看這 午後全台有雨到周一

入秋首道鋒面來了。中央氣象局說，今天受到微弱鋒面通過影響，天氣不穩定，午後各地有雨，其中北部、東北部及山區防大雨。到了周六又有另一道鋒面通過。午後全台有雨的天氣型態會持續到下周一。

氣象預報員陳伊秀說，今天受到微弱鋒面通過影響，整天基隆北海岸、北部地區留意局部雨，其他地區則以午後為主，全台皆有降雨機率，午後降雨熱區是北部、宜蘭和各地山區，慎防大雨。

陳伊秀說，明天天氣稍微轉好一些，各地多雲，但全台午後仍會有降雨，其中又以各地山區為降雨熱區，留意局部大雨。到了周六會有一道華中華南的微弱鋒面接近通過，北部會有局部短暫雨，天氣與今天類似，午後全台還是都有降雨機率。

陳伊秀表示，周六晚間開始轉北風，到下周一晚上北風才會減弱，在這段時間天氣都不會太穩定。午後各地都有降雨可能。

氣溫部分，陳伊秀說，因為天氣不穩定，雲量有時很多，北台灣高溫會略降2到3度，高溫31到33度，其他地區則32到34度，中南部沒下雨的時候也有機會來到35度。至於低溫，北台灣22到23度，中南部23到25度，有秋天的感覺。

陳伊秀說，周一後會轉東風偏東南風甚至到南風，降雨仍以午後為主，但範圍會縮小，到下周四都是類似狀況。