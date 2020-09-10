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長期飲酒喉部卡卡不適 小心食道癌上身

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部醫師徐俊傑指出，若民眾長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨卡卡不適、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，都千萬不要輕忽，以免錯失治癒的黃金時機。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部醫師徐俊傑指出，若民眾長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨卡卡不適、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，都千萬不要輕忽，以免錯失治癒的黃金時機。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名44歲男子每晚總是聚餐跑攤，導致他常狼吞虎嚥加快進食速度，同時對朋友敬酒來者不拒，以致於最近出現劇烈乾咳、喉嚨癢痛症狀，就醫發現喉部多處潰瘍且食道灼傷，醫師提醒，烈酒易灼傷食道及造成胃食道逆流，若不改變飲食習慣，小心食道癌悄悄上身。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部醫師徐俊傑指出，該患者因工作關係經常得熬夜應酬，席間都會喝烈酒助興，日前返家後，發現喉嚨搔癢難耐，早上出門上班即不斷乾咳，原本以為是著涼感冒不以為意，但咳嗽的症狀卻越來越嚴重，形容「喉嚨幾乎快咳斷了」，只好趕緊就醫求救。

經鼻內視鏡檢查，果然發現喉嚨部位有多處潰瘍，且下咽喉及上食道處明顯有灼傷，深入詢問是否有吃海鮮，患者回答當天吃了多道鮮魚及甲殼類海鮮美食，因此研判可能是狼吞虎嚥過程中，細小卻銳利的魚刺及甲殼劃傷食道產生潰瘍，加上烈酒的豪飲刺激，造成嚴重的下咽喉及上食道處灼傷，所幸傷口沒有明顯出血，開藥後就讓患者回家休息，並囑咐患者短時間勿吃堅硬食物，同時避免刺激性飲品。

徐俊傑說，酒精對食道及胃黏膜會產生刺激，引起嘔吐及胃食道逆流。輕微的胃食道逆流患者常不自覺，但長期侵蝕下，容易灼傷喉嚨及食道，造成食道黏膜傷害，之後又會因喉部癢痛所引起的劇烈咳嗽，導致喉嚨及腹部持續用力，造成胃食道逆流加劇，喉嚨傷口也會逐漸擴大，若未及時治療，症狀會更加嚴重。

他提醒，根據研究，若屬於「乙醛去氫酶」基因(ALDH2)缺乏者，長期過量飲酒將使得罹患食道癌、口咽癌、肝癌的風險比例上升為正常人的50倍，即使不飲酒者也較一般人增加21％，由於國人攜帶此缺損基因者比例達47％，高居全球之冠，因此更是上述癌症的高風險群，必須特別提高警覺。

徐俊傑建議，若民眾長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨卡卡不適、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，都千萬不要輕忽，以免錯失治癒的黃金時機。

胃食道逆流

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