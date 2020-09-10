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拇指痠痛捏不住！ 青蚵嫂求助嘉義長庚擺脫基底關節炎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀。圖／ 嘉義長庚提供
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀。圖／ 嘉義長庚提供

年近50歲女子剝蚵逾20年，近1年發覺手部大拇指基底處靠近腕部疼痛腫脹，手指抓握及捏力量逐漸減少，症狀惡化，近期嚴重影響工作生活，到診所拿藥吃藥效果越來越差，求助嘉義長庚骨科醫師莊柏堯，診斷為「拇指基底關節炎」，採取腕骨切除合併韌帶重建，術後2個月病人逐漸恢復手部功能及正常工作。

拇指基底關節或稱拇指腕掌關節，是腕骨連結拇指掌骨關節，位於大拇指近端靠近腕關節處。莊柏堯說，由於其活動量大，且在捏握等動作時承受較大壓力，因此為手部好發關節炎部位，為手部退化性關節炎好發處第二名，通常以女性居多，長期生活或工作用到手部動作者。

發作時，在大拇指靠近腕關節處有腫脹疼痛的情形，在手部捏握動作時疼痛會加劇。若關節炎程度較嚴重，可能會看到局部骨頭突起，若持續不處理更進一步會導致掌間肌肉攣縮，且遠端手指關節會有次發性鬆弛及過度伸展的現象，而其他鄰近關節也會受到影響產生破壞。

臨床上須與其他常見疾病，如媽媽手或舟狀骨疾病作鑑別。以X光看關節炎嚴重度及影響範圍，通常會分四期。治療上需就疼痛程度、功能影響及X光分期，與病人討論後做出治療方向。輕微關節炎口服消炎藥物，配合護具或副木的保護為主，局部藥物注射也是可以選擇。較嚴重或保守治療失敗時，可考慮手術治療。

莊醫師提醒，大拇指基底關節炎不少見，嚴重時影響生活及工作，若不及早處理，可能會持續進展甚至影響手部其他關節及肌肉，因治療方式多元，選擇何種手術須視病人狀況及與有經驗醫師討論，針對每個人需求與期待做出治療與手術計畫，才能達到預期目標與滿意度。

嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀，手術前情形 。圖／ 嘉義長庚提供
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀，手術前情形 。圖／ 嘉義長庚提供
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀。圖／ 嘉義長庚提供
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀。圖／ 嘉義長庚提供
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀。圖／ 嘉義長庚提供
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀。圖／ 嘉義長庚提供
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀，手術 後情形 。圖／ 嘉義長庚提供
嘉義長庚骨科醫師莊柏堯說明「拇指基底關節炎」症狀，手術 後情形 。圖／ 嘉義長庚提供

關節炎

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