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克服外皮發黑賣相差 台灣黃金果成功外銷香港
農委會農業試驗所與台北農產運銷股份有限公司合作，將台灣的黃金果成功外銷香港高端市場。農試所表示。黃金果常因貯藏不當，外皮變黑不利外銷，因此，採後處理技術對於黃金果外銷品質影響，是重要的關鍵因素。
農試所表示，農試所為農委會試驗改良場所中唯一具有專業採後處理技術應用與品質控管的研究單位，目前已建立黃金果良好採後處理技術規範 GPP(Good Postharvest Practice)，減少黃金果田間熱與壓擦傷等因素影響，做好每一道把關，協助台北農產運銷股份有限公司外銷空運直送香港。
農試所表示，黃金果外銷因為採後處理技術精進，訂單持續增加中，從今年8月起搭配產期，輔導供應鏈，從農民至集貨包裝場，依標準程序層層把關，因品質優良，貿易商持續下單。
農試所表示，根據統計，今年8到9月至今，已陸續出口 4 次共計約 2200 公斤，成功打入香港高端消費市場。未來，農試所將配合產業需求，持續開發技術以鏈結產地與拓展各海外市場通路，讓台灣蔬果飄香全世界。
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