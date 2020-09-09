為弱勢女童發聲 任容萱邀民伸援手

藝人任容萱身穿白色公益T恤配過膝長裙，出席9日世界展望會「資助她！改變世界的1000個契機」記者會。擔任公益代言人的任容萱表示，國內外都有許多弱勢女童需要社會大眾的幫助，「希望大家一起加入我的行列，只要發揮一點力量，就能翻轉她們的生命。」

在公益記者會上，任容萱與15歲的衣索比亞女孩雅比視訊連線，了解當地女童的故事。今年15歲的雅比，在去年差點被迫休學、與大她20多歲的陌生男子結婚，在展望會成立的兒童社團及社工遊說下，雅比的父母了解到童婚會對未成年孩子造成莫大的傷害，因此取消雅比的婚事。聽完雅比的分享，任容萱感嘆：「沒法想像要在14歲就走入婚姻。」

充滿愛心的任容萱也資助了一名5歲台灣女童及一名4歲非洲尚比亞女童，她笑說：「我有孩子了！」現場也播映任容萱親手打開受資助兒童資料卡的影片，影片中的她看著兒童資料卡，激動地落下眼淚。任容萱說：「雖然只是看到資料和照片，但感覺她們的希望都握在我的手上，即便我只是做了一件微不足道的小事。」

任容萱呼籲更多民眾踴躍響應展望會的資助活動，透過每月捐2000元，可以資助國內經濟弱勢家庭女童，或每月捐700元，可以資助國外弱勢女童，讓她們持續上學，有能力勇敢追夢、翻轉生命，「只要發揮一點力量，就能改變她們的人生。」

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