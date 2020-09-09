快訊

不只三國！楊貴妃、安史之亂也消失 課本主編：可悲的仇中課綱

先挺犯罪再送懲戒？「斬手案」中新北警局的切割刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為弱勢女童發聲 任容萱邀民伸援手

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
公益代言人任容萱呼籲大眾資助國內外弱勢女童，守護她們平安成長。(世界展望會提供)
公益代言人任容萱呼籲大眾資助國內外弱勢女童，守護她們平安成長。(世界展望會提供)

藝人任容萱身穿白色公益T恤配過膝長裙，出席9日世界展望會「資助她！改變世界的1000個契機」記者會。擔任公益代言人的任容萱表示，國內外都有許多弱勢女童需要社會大眾的幫助，「希望大家一起加入我的行列，只要發揮一點力量，就能翻轉她們的生命。」

在公益記者會上，任容萱與15歲的衣索比亞女孩雅比視訊連線，了解當地女童的故事。今年15歲的雅比，在去年差點被迫休學、與大她20多歲的陌生男子結婚，在展望會成立的兒童社團及社工遊說下，雅比的父母了解到童婚會對未成年孩子造成莫大的傷害，因此取消雅比的婚事。聽完雅比的分享，任容萱感嘆：「沒法想像要在14歲就走入婚姻。」

充滿愛心的任容萱也資助了一名5歲台灣女童及一名4歲非洲尚比亞女童，她笑說：「我有孩子了！」現場也播映任容萱親手打開受資助兒童資料卡的影片，影片中的她看著兒童資料卡，激動地落下眼淚。任容萱說：「雖然只是看到資料和照片，但感覺她們的希望都握在我的手上，即便我只是做了一件微不足道的小事。」

任容萱呼籲更多民眾踴躍響應展望會的資助活動，透過每月捐2000元，可以資助國內經濟弱勢家庭女童，或每月捐700元，可以資助國外弱勢女童，讓她們持續上學，有能力勇敢追夢、翻轉生命，「只要發揮一點力量，就能改變她們的人生。」

【更多精采內容，詳見

記者會 婚姻

延伸閱讀

4歲南投女童虐殺案後 世界展望會：113通報暴增8成

P聯盟／田浩受高國豪刺激轉職業 林冠綸看好接班中華隊

休學兩年他克服病魔 重拾書本考取高師大物理系

傳授休學女學生水電技術 水電工多次玷辱判重刑

相關新聞

影／男對奇異果過敏 吃完火龍果也休克！急救後暫無礙

嘉義市王姓男子對奇異果過敏，昨天吃完火龍果後突然呼吸困難、頭暈、全身無力，妻子報案請消防局救護人員到場急救，王男已呈休克...

影／孔隙過大恐釀災 網購兒童床邊護欄留意這標識

爸媽選購寶寶床邊護欄要注意！行政院消保處與經濟部標檢準局合作採樣10件市售「兒童用床邊護欄」，今公布檢驗及查核結果，其中...

侯友宜籲機捷降價 鄭文燦：等資產移轉弭平虧損

新北市長侯友宜今天表示，機場捷運票價實在太貴，市民都不願意搭乘，盼能降低票價；桃園市長鄭文燦受訪時回應表示，盼機捷能移轉...

台南新市業者混充口罩牟利 鄰居怒：太惡質了！

台南市新市區某材料公司遭查獲涉嫌混充假醫療口罩牟利，外界譁然，附近鄰居說，平常很少看到員工，業者將大陸、越南製「非醫用」...

北北基雨開炸！16縣市大雨特報 明後天全台有雨

中央氣象局針對北北基等16縣市發布大雨特報。受對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天東半部地區及西半部山區有局部大雨發生...

34歲男罹巴金森氏症 深腦刺激術讓他重獲新生

一名34歲葉姓男子是巴金森氏症的年輕患者，病況嚴重到頭仰，手腳無力，完全無法行動，雖長期服藥治療，但也因藥量過高產生許多...

為弱勢女童發聲 任容萱邀民伸援手

藝人任容萱身穿白色公益T恤配過膝長裙，出席9日世界展望會「資助她！改變世界的1000個契機」記者會。擔任公益代言人的任容萱表示，國內外都有許多弱勢女童需要社會大眾的幫助...

「八寶媽」女醫用愛守護 高雄長庚翻轉兒虐悲歌

高雄長庚平均每年受理超過400位因暴力傷害或疏忽照顧而就醫的兒童，今成立「兒童發展暨保護中心」，與高屏地區18個家防中心...

【動物冷知識】小動物都萌萌噠？其實鰻魚塞鼻孔、集體吸毒樣樣來

哈囉大家好，我是帽帽。 今天我們來看動物們「頑皮」的冷知識。

鍋貼、水餃只能吃8顆！營養師拍片分析外食族崩潰：吃不飽

對外食族來說，鍋貼、水餃都是常見的餐食選擇，不過近日有營養師拍片警告，鍋貼、水餃都是屬於高熱量食物，不可多吃，讓網友相當驚訝。

賀！第44屆金鼎獎得獎名單公布 《報時光》獲數位出版類推薦

台灣出版界最高榮譽金鼎獎公布第44屆獲獎名單，聯合線上創新品牌「報時光」，以平易近人的數位內容活化歷史報刊資料，持續耕耘三年，榮獲「金鼎獎數位出版類推薦」！除了是對出版事業的轉型肯定，也成功喚起了大眾對懷舊主題的共鳴，為跨世代搭起一座溝通橋梁。

埔基醫院砸5千萬添新設備 雙向心導管X光攝影機進駐

南投縣埔里基督教醫院「心臟血管中心」設立近10年，全年且全天候無休，支應大埔里地區心血管急病救治需求，院方今年更新體外震...

熱門新聞

事出必有因...北捷殺人案6年了 談鄭捷的「無望感」

鍋貼、水餃只能吃8顆！營養師拍片分析外食族崩潰：吃不飽

影／雨太大！母豹帶幼豹到農寮避難 一住就是六天

石蚵疑受重金屬汙染變綠色 環團籲公開農地工廠名單

餐飲占比達7成！「春大直」試營運 搶中高端消費客

雨彈來了！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。