影／孔隙過大恐釀災 網購兒童床邊護欄留意這標識
爸媽選購寶寶床邊護欄要注意！行政院消保處與經濟部標檢準局合作採樣10件市售「兒童用床邊護欄」，今公布檢驗及查核結果，其中有2件 「品質項目」違規，主要是護欄本體孔洞過大、床圍本體孔隙過大，以及床邊護欄構件與底架間縫隙過大等。消保處提醒民眾，選購時應認明商品檢驗標識及中文標示說明，此外，由於違規商品皆是網路商店所販售，網購時也須特別留意。
過去曾發生若干起床邊護欄夾死嬰兒的意外事件，消保處與標準局合作，4月間在北部地區的實體店面及網路商店採購10件市售「兒童用床邊護欄」，品質檢測項目包括「一般構造」及「床邊護欄之安全性」；另分別由標準局及經濟部中部辦公室依「商品檢驗法」及「商品標示法」等規定進行檢視。
消保處指出，經查核，有2件床邊護欄的一般構造、安全性不符規定，主要違規情節為護欄本體孔洞過大、床圍本體孔隙過大及床邊護欄製造商未建議床墊最大厚度，護欄構件與底架間縫隙過大及床邊護欄本體孔隙過大。
商品檢驗法及商品標示法部分，則有4件違規，違規情節為未標示商品檢驗標識及缺漏商品尺度，或者製造商名稱和地址未以中文標示，以及未以繁體中文標示。
行政院消保處簡任消保官王德明表示，就108、109年進行的品質檢測，違規商品共通點是由網路平台購買，呼籲電商平台業者應加強賣家管理、法令教育宣導責任，消費者購買時也務必檢查是否有商品檢驗標識。
消保處說明，若「品質項目」不符合規定，且未依規定標示商品檢驗標識者，倘經查證屬逃避檢驗者，將依商品檢驗法第60條第2項，處以25萬元以上、250萬元以下罰鍰；另「標示項目」不符合規定者，違反「商品檢驗法」部分，倘經查證屬逃避檢驗者，標準局將依該法第60條及第63條，處以20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並通知業者限期回收或改正；違反「商品標示法」部分，經濟部中部辦公室則已移請地方主管機關依該法第15條規定查處在案。
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