影／孔隙過大恐釀災 網購兒童床邊護欄留意這標識

爸媽選購寶寶床邊護欄要注意！行政院消保處與經濟部標檢準局合作採樣10件市售「兒童用床邊護欄」，今公布檢驗及查核結果，其中有2件 「品質項目」違規，主要是護欄本體孔洞過大、床圍本體孔隙過大，以及床邊護欄構件與底架間縫隙過大等。消保處提醒民眾，選購時應認明商品檢驗標識及中文標示說明，此外，由於違規商品皆是網路商店所販售，網購時也須特別留意。

過去曾發生若干起床邊護欄夾死嬰兒的意外事件，消保處與標準局合作，4月間在北部地區的實體店面及網路商店採購10件市售「兒童用床邊護欄」，品質檢測項目包括「一般構造」及「床邊護欄之安全性」；另分別由標準局及經濟部中部辦公室依「商品檢驗法」及「商品標示法」等規定進行檢視。

消保處指出，經查核，有2件床邊護欄的一般構造、安全性不符規定，主要違規情節為護欄本體孔洞過大、床圍本體孔隙過大及床邊護欄製造商未建議床墊最大厚度，護欄構件與底架間縫隙過大及床邊護欄本體孔隙過大。

商品檢驗法及商品標示法部分，則有4件違規，違規情節為未標示商品檢驗標識及缺漏商品尺度，或者製造商名稱和地址未以中文標示，以及未以繁體中文標示。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，就108、109年進行的品質檢測，違規商品共通點是由網路平台購買，呼籲電商平台業者應加強賣家管理、法令教育宣導責任，消費者購買時也務必檢查是否有商品檢驗標識。