影／男對奇異果過敏 吃完火龍果也休克！急救後暫無礙

嘉義市王姓男子對奇異果過敏，昨天吃完火龍果後突然呼吸困難、頭暈、全身無力，妻子報案請消防局救護人員到場急救，王男已呈休克症狀，經送往臺中榮民總醫院嘉義分院救治暫無大礙。

臺中榮民總醫院嘉義分院急診主任蔡政翰表示，患者入院後經治療1小時後，生命徵象穩定，將會診免疫風溼科做過敏反應檢測， 確定過敏原。

蔡政翰說，造成過敏的物質類很多，藥物、水果、食物及自然界的蜂類等都可能造成過敏，建議民眾發生過敏狀況醫治後，可至免疫風溼科做過敏反應檢測，確定過敏源為何、以利預防。

嘉義市消防局表示，昨天上午9時許救護人員抵達時，31歲王姓男子倒臥在檳榔攤地上，王妻表示丈夫對奇異果過敏，已很久沒食用，因沒吃過火龍果，沒想到吃完後就突然呼吸困難且頭暈全身無力。

救護人員立即評估患者生命徵象，經量測患者脈搏124次/分，血壓117/71mmHg，血氧90%，已出現休克症狀，立即給予面罩10L，並給予靜脈注射生理食鹽水以維持良好循環，送往醫院續做診治。