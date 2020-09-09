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「八寶媽」女醫用愛守護 高雄長庚翻轉兒虐悲歌

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄長庚醫院「兒童發展暨保護中心」有多項輔助鑑定工具，可透過多波域光源燈等設備，判斷孩子是否遭受虐待。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚醫院「兒童發展暨保護中心」有多項輔助鑑定工具，可透過多波域光源燈等設備，判斷孩子是否遭受虐待。記者王慧瑛／攝影

高雄長庚平均每年受理超過400位因暴力傷害或疏忽照顧而就醫的兒童，今成立「兒童發展暨保護中心」，與高屏地區18個家防中心及兒保相關團體建立夥伴關係，除陪伴受虐兒復原之路，也有兒童驗傷醫療整合團隊，協助兒虐傷害事件司法調查，並前進社區教育宣導，盼減少層出不窮兒虐事件。兒童發展暨保護中心整合多個科別醫師，其中兒童心智科醫師蔡景淑、兒童神經科醫師徐美欣都是4個孩子的媽，她們視病如親，兩人合體號稱「八寶媽」。

徐美欣說，醫療團隊可透過多波域光源燈等工具輔助判斷孩子是否遭受虐待，曾有一名幼童內出血，背部有轉淡瘀青傷，燈照下讓母親惡性現形，查出孩子被母親用腳狠踹，造成脾臟等器官出血。

蔡景淑指出，孩子表達能力較有限，為還原孩子受創情境，也要顧及孩子感受，減輕心理壓力，專業人員透過娃娃屋等輔助，孩子可能在遊戲玩耍中表現出創傷事件。

「家長端也是重要一環！」蔡景淑說，有一名3歲多過動症孩子多次被通報母親疑似不當管教，造成孩子受傷，她深入了解後，得知母親有情緒壓力，主因是丈夫即將出獄，她憂心好不容易重建的生活模式出現變數，把孩子當出氣筒。她說，類似案件的處理，治療過程必須將家長納入，才能徹底改善問題。

高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，長庚醫療董事長王瑞慧、高雄長庚醫院院長王植熙、立委王婉諭、屏東縣長潘孟安等人出席。潘孟安說，他從屏東往高雄車程一路飛奔，心情充滿感恩，感謝高雄長庚醫療團隊長期照顧屏東鄉親，每個孩童都是一個未來，「當愛可以行動時，我們有機會改變孩子的生命與未來」，孩子無法選擇出生，但身旁的人適時扶一把就能改變孩子一生。

高雄長庚醫院副院長龔嘉德說，兒科等醫師團隊組成聯合門診，移動的不是孩子的腳而是醫師，能給孩子更及時且完整的照顧。

高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，長庚醫療董事長王瑞慧、高雄長庚醫院院長王植熙、立委王婉諭、屏東縣長潘孟安等人出席。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，長庚醫療董事長王瑞慧、高雄長庚醫院院長王植熙、立委王婉諭、屏東縣長潘孟安等人出席。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚醫院副院長龔嘉德說，兒科等醫師團隊組成聯合門診，移動的不是孩子的腳而是醫師，能給孩子更及時且完整的照顧。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚醫院副院長龔嘉德說，兒科等醫師團隊組成聯合門診，移動的不是孩子的腳而是醫師，能給孩子更及時且完整的照顧。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
兒童發展暨保護中心整合多個科別醫師，其中兒童心智科醫師蔡景淑（左）、兒童神經科醫師徐美欣都是4個孩子的媽，她們視病如親，兩人合體號稱「八寶媽」。記者王慧瑛／攝影
兒童發展暨保護中心整合多個科別醫師，其中兒童心智科醫師蔡景淑（左）、兒童神經科醫師徐美欣都是4個孩子的媽，她們視病如親，兩人合體號稱「八寶媽」。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚平均每年受理超過400位因暴力傷害或疏忽照顧而就醫的兒童，今成立「兒童發展暨保護中心」，與高屏地區18個家防中心及兒保相關團體建立夥伴關係。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚平均每年受理超過400位因暴力傷害或疏忽照顧而就醫的兒童，今成立「兒童發展暨保護中心」，與高屏地區18個家防中心及兒保相關團體建立夥伴關係。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚醫院「兒童發展暨保護中心」布置溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚醫院「兒童發展暨保護中心」布置溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚醫院「兒童發展暨保護中心」有多項輔助鑑定工具，可透過多波域光源燈等設備，判斷孩子是否遭受虐待。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚醫院「兒童發展暨保護中心」有多項輔助鑑定工具，可透過多波域光源燈等設備，判斷孩子是否遭受虐待。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，長庚醫療董事長王瑞慧、高雄長庚醫院院長王植熙、立委王婉諭、屏東縣長潘孟安等人出席。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，長庚醫療董事長王瑞慧、高雄長庚醫院院長王植熙、立委王婉諭、屏東縣長潘孟安等人出席。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄長庚今舉行兒童發展暨保護中心揭牌及聯合門診啟用，氣氛溫馨。記者王慧瑛／攝影

長庚 醫師 屏東縣

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