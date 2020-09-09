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他問近年增多的鐵路「高架化」哪裡好？ 網曝優點：擴充容易

聯合新聞網 / 綜合報導
近年來各縣市政府紛紛推動鐵路立體化，期待消除鐵路沿線平交道阻礙，提升地區交通安全。本報資料照
近年來各縣市政府紛紛推動鐵路立體化，期待消除鐵路沿線平交道阻礙，提升地區交通安全。本報資料照

為消除鐵路沿線平交道阻礙，提升地區交通安全，近年來各縣市政府紛紛推動鐵路立體化作業，台鐵統計，近十年共有23案。對此，就有網友提出疑問，他細數鐵路高架化明明一堆缺點，不懂為何還要選擇施作鐵路高架化，因此上網向網友發問「高架化的優點到底還有什麼？」

一名網友在PTT八卦板PO文表示，目前除了台北市、台南市規劃將鐵路地下化之外，台中市也將把平面鐵路改建成高架化鐵路，不過「除了比地下化便宜之外，高架化的優點到底還有什麼？」原PO認為，「（高架化）要空間沒空間，地下化上面整塊土地還可以利用，高架化還是佔住原本的路廊」，且地下化後電線杆、護欄等通通埋進地底下，但高架化則多出整整一大排的超大水泥柱，未來肯定會積滿髒汙，因此好奇「比起地下化，高架化的好處到底是啥？」

不少網友加入討論，有人就說「避免人去撞火車啊」、「就是便宜啊，工期也比較短」、「台灣地震多，要避開很難～高架便宜+防震」、「更新設備、維護、建設的成本都比較低」、「高架未來擴充較容易，台北地下化以後列車就調度困難」、「地下化很容易被都市計畫跟既有建物影響」。

還有網友提到，「看清楚城市的面貌，對城市會比較有感情，地下化都黑黑的，哪個城市都沒差」、「淹水時不會影響」、「又不是預算無上限，成本跟速度當然是高架化的好處啊」。

有網友認為近來多處開始施作鐵路高架化工程，但他認為明明高架化有不少缺點，因此好奇發文「鐵路高架化的好處是什麼？」貼文引來網友熱議。圖擷自PTT八卦板
有網友認為近來多處開始施作鐵路高架化工程，但他認為明明高架化有不少缺點，因此好奇發文「鐵路高架化的好處是什麼？」貼文引來網友熱議。圖擷自PTT八卦板

台鐵 鐵路高架化 都市計畫 PTT

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