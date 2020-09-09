【動物冷知識】小動物都萌萌噠？其實鰻魚塞鼻孔、集體吸毒樣樣來

哈囉大家好，我是帽帽。

今天我們來看動物們「頑皮」的冷知識。

有想過海鰻的感受嗎？

有些人認為，可能是僧海豹在補食過程中，不小心被鑽進鼻孔的。但僧海豹在游泳時，鼻子是可以關閉的。

可以確定的是，被科學家拉出來的海鰻基本上都已升天了。

Hawaii seal gets eel stuck up nose https://t.co/KFi358DeYl pic.twitter.com/KNDtVZ1aRP — Newsweek (@Newsweek) December 5, 2018

有想過河豚的感受嗎？

但海豚最後也是放走了河豚，河豚黑人問號游走後，海豚還在原地繼續嗨。

這種拉尾巴的行爲並不是個別烏鴉的特殊現象，而是鴉科動物的一種普遍行爲，除了烏鴉，同為鴉科的渡鴉、喜鵲等等都愛這麼幹。

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