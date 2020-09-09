鍋貼、水餃只能吃8顆！營養師拍片分析外食族崩潰：吃不飽

對外食族來說，鍋貼、水餃都是常見的餐食選擇，不過近日有營養師拍片警告，鍋貼、水餃都是屬於高熱量食物，不可多吃，讓網友相當驚訝。

營養師YouTuber「好味營養師品瑄」推出一系列外食評比影片，獲得不少好評，近日她以鍋貼店為範例，說明該怎麼吃才健康又不過量，卻訂出「水餃最多吃8顆」的標準，讓不少網友大吃一驚。

營養師品瑄表示，鍋貼、水餃為了吃起來多汁美味，會選擇油花較多的絞肉，因此小小一顆熱量卻不低，平均一顆約在55大卡上下。此外，鍋貼雖然用油煎，熱量會較水餃略高，但水餃皮的澱粉量其實也不低，10顆水餃就有約半碗飯的份量，依照一般人用餐習慣，也很容易過量。她建議吃鍋貼、水餃時，一餐份量為女生8顆、男生10顆，若覺得吃不飽，再搭配其他食物去補，如湯、小菜、無糖豆漿等。

營養師表示，鍋貼店主食中熱量最高者就是韭菜口味的鍋貼、水餃。 圖／翻攝自YouTuber「好味營養師品瑄」影片

她也建議在選擇食物上，儘量選擇無淋醬、無勾芡、非醃漬類的食物，可以避免熱量或是鈉攝取量過高，並列出3點注意事項，除了前列一餐份量為8顆水餃外，還有「沾醬分開沾」避免鈉攝取過量、「注意勾芡、紅油料理」避免攝取高澱粉與高脂肪。

影片推出後引起網友討論，不少人都表示「8顆」實在太少，隨便吃吃就超標，「每次都20顆+起跳…然後感覺還沒有很飽」、「吃八個是不是要餓死人啊」、「好吃的熱量都超高」、「一直以來水餃都吃八顆……不過都搭酸辣湯」、「水餃鍋貼小籠包這類很神奇熱量高但又吃不飽」。