埔基醫院砸5千萬添新設備 雙向心導管X光攝影機進駐

南投縣埔里基督教醫院「心臟血管中心」設立近10年，全年且全天候無休，支應大埔里地區心血管急病救治需求，院方今年更新體外震波碎石機後，再斥資5000萬元購置「雙向心導管X光攝影機」，以最新設備提升急重症醫療能量。

埔基指出，心臟血管疾病多耗發於中壯年，因來得急、走得快，須跟死神搶時間，越快救治越好，院方因此在9年前引進最佳設備，組置專業治療團隊設立「心臟血管中心」，至今已拯救190位急性心肌梗塞病人，執行440例冠狀動脈介入術。

埔基院長蘇世強說，埔基和中山醫學大學附設醫院的心臟專科醫師合作組成心血管醫療團隊，提供全年、全天候待命的心血管醫療服務，也能救治急性腦中風、急性冠心症、緊急外傷等急重症醫療，大埔里居民毋須長途跋涉至外縣市就醫。

而在醫療診斷及治療的設備方面，今年除更新了體外震波碎石機，還斥資5000萬元引進與醫學中心同步，購置美國奇異公司最新型的「雙向心導管X光攝影機」，提供更清晰的心血管影像，增進相關醫療診斷準確性，提高手術成功率。