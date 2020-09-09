賀！第44屆金鼎獎得獎名單公布 《報時光》獲數位出版類推薦

台灣出版界最高榮譽金鼎獎公布第44屆獲獎名單，聯合線上創新品牌「報時光」，以平易近人的數位內容活化歷史報刊資料，持續耕耘三年，榮獲「金鼎獎數位出版類推薦」！除了是對出版事業的轉型肯定，也成功喚起了大眾對懷舊主題的共鳴，為跨世代搭起一座溝通橋梁。

此屆金鼎獎計有1,300餘件作品報名，數量較去年增加，角逐共20個獎項，最終有28件作品獲獎，另有41件作品獲優良出版品推薦。報時光品牌以分享、串連、創新為主軸，於2018年由聯合線上催生，整合聯合報系豐厚資源，以立足超過一甲子的老報資產推動文化復興運動，開發多元創作，設計並建立授權服務平台，傳遞今昔時光美好價值，獲得評審一致肯定。

以Facebook粉絲專業為社群起點，挖掘1950年代迄今的老報紙，包括文字、插畫等，配合時事以照片影片不同形式發佈分享，重現舊時台灣的社會要聞、時尚流行，讓老一輩回顧記憶中的美好，讓年輕世代進一步認識在地文化。透過不間斷的經營與分享，現今臉書粉絲團人數突破23萬，報時光精粹歷史報刊主題內容匯聚平台聲量。

除了活躍於社群平台，報時光串連台灣設計軟實力，2019年開發「老派生活」系列文創商品，融入早期報紙圖文素材，結合現代設計創意，推出日曆、手帳、復古鋼筆等產品，期盼喚醒每個人心中的老派浪漫！累積近600萬募資金額，成功奠定品牌基礎。

延續老派生活系列，老派迷熱烈期待的2021「老派的生活日曆」即將於9月15日 於嘖嘖平台重磅登場，首度結合「子彈筆記概念」手帳，以1950-70臺灣摩登時代的優雅趣味，體驗老報的復古新設計。

報時光品牌發揮數位時代力量，活化媒體資產，賦予老報紙新活力，在喧囂的時代，以報癒人。