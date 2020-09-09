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全台第一間血癌友善病房啟用 高醫陪癌友找希望

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高醫打造全台第一間血癌友善病房，空間充滿九大療癒設計。記者王昭月／攝影
高醫打造全台第一間血癌友善病房，空間充滿九大療癒設計。記者王昭月／攝影

醫學精進，血癌目前雖能以化療有效控制，但療程中每次住院通常一個月起跳，有人甚至住到半年，身心煩悶到想放棄治療或輕生，高雄醫學大學附設中和紀念醫院為此與癌症希望基金會攜手打造全台第一間血癌友善病房，今天啟用。20多年前在高醫求治的王姓婦人最有感，直呼病房的感覺跟過去差很大。

高醫血癌友善病房今天啟用，雪白冷調的牆面導入集氣牆等設計，走道盡頭的窗戶可遠眺美景外，還能抽支「健康籤」，藉正向籤文注入滿滿能量。

「我原以為是全台第一間，其實是全球首創」高醫院長鍾飲文說，癌症時鐘持續快轉，2019年有五萬人因癌症死亡，平均10分鐘27秒就奪去一命，其中血癌因為治療方式及免疫力低下等問題，住院時間更長。因此高醫與癌症希望基金會合作打造血癌友善病房，並選在9月9日揭幕，祝福癌友能活得長長久久。

癌症希望基金會董事長王正旭引用活動主題標語「病間同行，抗癌加分」，盼血癌病患接受治療期間與醫療團隊並肩作戰，抗癌不孤單，希望永伴。

高醫血癌友善病房歷時1年7個月構思打造，病房空間融入衛教資訊及情緒撫慰等巧思設計，病友入住時會收到一份含有病房導覽地圖、住院物資清單的新手包，解除忐忑心情。病房走道也有各式淺白易懂的衛教資訊，探病親友可在集氣牆留言打氣。

28年前罹患血癌的王姓美髮師受邀「回娘家」，看到新造的友善病房感覺好舒適。她說，發病前老覺得天天感冒，曾高燒40度，肝臟被病菌侵噬，暴瘦剩36公斤，每次住院至少30天，最久住3個月，飽嘗掉髮嘔吐等副作用之苦，老公還丟下工作全陪病，心理十分煎熬，所幸至今23年未再復發。

高醫血癌腫瘤內科主任蕭惠樺表示，血癌不似肺癌等癌症有速效標靶藥物，且療程容易出血感染，甚或危及生命，治療及住院時間更長，有些病人熬不住產生「心理休克」，放棄治療，有些有輕生念頭，煩悶可以想見，因此院方特別營造血癌友善空間，盼病友身心注入正能量。

血癌病房設有「健康籤」筒，病友隨時可抽一支，讓正向籤文注入能量。記者王昭月／攝影
血癌病房設有「健康籤」筒，病友隨時可抽一支，讓正向籤文注入能量。記者王昭月／攝影
高醫與症症希望基金會聯手打造的血癌友善病房，今天啟用。記者王昭月／攝影
高醫與症症希望基金會聯手打造的血癌友善病房，今天啟用。記者王昭月／攝影

癌症 高醫 抗癌

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