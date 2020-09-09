盛唐九褔鉛中毒受害者再加1名 鉛含量超標已35人

盛唐、九褔中醫診所違法使用禁藥，截至8日前往醫院檢查民眾已有493人，衛生局今天宣布，血中鉛含量超標人數再加1人，目前已達35人。

前台中市議長張宏年全家鉛中毒，揭露中藥粉重金屬含量超標案件，案情如滾雪球般，曾服用盛唐、九褔中醫診所問題中藥粉的病患，截至9月8日已有493人前往醫院檢查，血中含鉛量超標人數統計至7日止，計34人，衛生局今天宣布再增加1人，目前已達35人。

中藥粉含重金屬成分超標，受害民眾持續增加，台中市衛生局除加強稽查中藥診所、中藥販賣商等管道，抽驗是否違法使用硃砂、鉛丹，目前稽查全市1213家中藥販賣商、270家中醫診所，現場未查獲有不法使用禁藥狀況。

衛生局表示，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，凡是台中市民在8月6日前曾服用盛唐及九褔中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，可備妥中藥完整包裝及相關證件，送至台中市食安處申請檢驗。