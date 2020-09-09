防疫下的無聲弱勢 芒草心以攝影展揭無家者四大困境

2020年，全世界都面臨新冠肺炎的威脅，也打亂民眾原有的和諧生活，不過許多弱勢團體或族群也因此更陷困境。台灣芒草心慈善協會在吉立亞醫藥基金支持下，今起到13日於台北萬華剝皮寮街區舉辦「防疫下的弱勢－無家者攝影展」，希望社會對無家者能有更多關懷。

芒草心協會秘書長李盈姿表示，無家者面臨餐風露宿、資訊落差等困境外，新冠疫情讓街上、鬧區人潮變少，也使舉牌、派報等臨時工機會大大減少，這些都讓無家者的處境更為艱難，她希望透過影像，呼籲社會對這群無聲弱勢多點關懷。

曾在台北車站流浪近20年的賈西亞（老賈），在台灣芒草心慈善協會的協助下，現在已經能租屋自立。

談起那段無家歲月，54歲的老賈說，他是因小時候家中發生重大變故，而從國中後在外流浪，雖然有很艱難的時候，但他總樂觀面對，也跟其他無家者「交關搏暖」來過活。後在醫院社工協助下，至遊民收容所住了一年多，而輾轉接觸芒草心，在其協助下成為導覽員，講解北車後站風貌，並得以自立。

李盈姿強調，無家者不會是防疫破口，協會都有與其收容對象聯繫、提供生活與醫療需求，公部門也有協助口罩等物資補助，幫助他們不會被這波疫情影響太大。