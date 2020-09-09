旅館員工擅入客房還留「偷吃」證據 網：進房可以錯在留垃圾

大家都有住旅館或民宿的經驗吧！客人外出時，房務人員沒有告知擅自進入客人房間，也可能引發爭議。有網友才剛入住旅館，外出回來發現房間有異狀，多一張房卡插在開關，還留下零食垃圾。誇張的行徑，讓網友相當不開心，在爆料公社PO文爆料公社提醒其他網友注意。

原PO說，她開心帶著家人北上旅遊，入住桃園某旅館，check in完帶家人逛夜市，回來後發現房內多了一張房卡（插在開關），床頭邊還塞著吃完的餅乾袋。原PO傻眼打給櫃檯，一開始對方先否認有人在房內吃東西，原PO提出床頭有零食垃圾，最後得到的答案是「有可能是我同事，不好意思耶」。原PO感覺很不舒服，「私人東西全在裡面，房務人員怎麼可以在沒告知的情況下進去房間？為什麼房務人員還可以走到床旁邊把餅乾吃完放在我們這裡？」。

網友議論紛紛，「7月還沒過完別嚇人」、「好可怕～這樣會不會睡到一半就有人進來」、「這太扯，搞不好行李都被翻過一遍了」、「走到房間放卡剛好肚子餓，所以先吃一包餅乾」、「告訴他們你有一條五兩重的金項鍊不見了，他們就會緊張了」、「當下應該就請當班主管出面處理了，櫃台跟房務很多都是經驗不足的工讀生，搞不清楚事情的嚴重性」。

也有網友替旅館緩頰，「看完留言覺得台灣人普遍沒有住飯店的常識」、「一堆人說入住房務進去很扯，有點好奇這些人真的住過飯店嗎？房務沒有每天整理是會被處罰跟客訴的」、「房務錯在沒收垃圾，不然所有飯店的房務都是在客人不在時打掃和補備品」、「客房清潔會進房間正常，但這袋子...感覺是有人躺在床上吃零食」。也有網友歪樓從圖片認出餅乾品牌，「你484真魷味的業配」。