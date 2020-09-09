懸缺三個月！ 觀光局副局長由林信任接任 10月初上任
交通部觀光局長由副局長張錫聰真除後，懸缺三個月終於拍板副局長人選。交通部說，由觀光局駐新加坡辦事處主任的林信任接任。不過因為自星國返台，尚須14天隔離期，正式上任時間在十月初左右。
新任交通部觀光局副局長林信任，係美國波特蘭州立大學國際企業管理碩士，國立中央大學策略管理博士。曾任交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處處長、駐洛杉磯辦事處主任、桃園機場旅客服務中心主任、國際組科長，及經濟部統計處專員、科員。配合觀光新南向政策，現派駐新加坡辦事處，轄區包括紐西蘭、澳洲、新加坡、印度、中東市埸等20餘國，行政經驗豐富。
林信任以精準行銷策略落實政策執行，為交通部觀光局勇奪電視界最高榮譽的第一座艾美獎、以及歐洲設計屆奧斯卡之稱的義大利A’Design設計奬等數十獎項，致力推動海洋觀光永續，獲亞洲最大ADEX潛水展頒發潛水旅遊傑出個人貢獻獎，並獲頒交通部模範公務人員。
交通部說，林信任駐新加坡期間積極拓展新南向市場，屢創來台人次歷史新高點；陸續成立印度、紐西蘭及澳洲台灣觀光旅遊服務處，達成行政院海外拓點政策；於東管處處長任內帶領團隊榮獲觀光局創新獎第一名、代表交通部獲行政院政府服務品質獎，陸續開辦東海岸大地藝術節、月光海音樂會及長濱雙浪金剛馬拉松等，成為東海岸旅遊的新亮點。駐美期間以台灣燈會影片獲美國電視界最高榮譽艾美獎、與大聯盟道奇隊異業合作，並邀請好萊塢名星哈啦猛男來台宣傳。
交通部說，林信任豐富的國際行銷經驗，數據分析能力、以亮點開拓國內旅遊的行政創新；獲有英國皇家R&A國際高爾夫裁判與S D I開放水域潛水證，及英語導遊考試及格的資歴，相信返國任職之後不論是在疫情期間協助國內旅遊轉型，或是疫後國際觀光推廣及國際連結上，可以充分協助局長，達成政策使命，讓台灣的美好持續被全世界看見，成為疫後國際安心旅遊重要的首選目的地。
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