後疫情時代觀光資源大聯合 雲嘉南濱海觀光圈成立

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲管處），推動成立的「雲嘉南濱海觀光圈」，上午在嘉義縣長榮文苑酒店舉行成立大會，雲管處長徐振能與轄區公私部門、觀光團體及食、宿、遊購、行等相關代表近百人，共同簽署合作，宣告觀光圈成立，觀光資源大聯合拚觀光發展。

交通部長林佳龍指示各風管處成立觀光圈，林佳龍7月到長榮文苑與雲管處觀光業者座談，指示雲嘉南濱海觀光圈做示範，下月龍將走訪雲管處視察成果，雲管處邀集轄區公私部門觀光業者，成立觀光圈，因應後疫情時代國旅大爆發。

參加簽署儀式有故宮南院處長彭子程、水保局南投分局長陳榮俊、台江國家公園處長謝偉松、嘉縣文觀局長許有仁、雲林文觀處長陳璧君、全國旅行公會理事長蕭博仁、雲嘉南濱海產業文化觀光協理事長蔡茂昌等觀光團體代表。

徐振能說，為推動觀光圈，8月27日辦說明會凝聚公部門與公協會共識，由北至雲林四湖、口湖，南至台南市，協助台61、台17沿線產業以體驗觀光、深度旅遊、資源互補區域整合觀念，推動食、宿、遊、購、行發展。

成立觀光圈是產業間共識，也是產業間彼此合作橋樑， 彼此間互相推薦，不論單打獨鬥、倆倆合作或群體努力都可以，透過公協會及地方組織力量共同推動，才可得到最佳效益，期望觀光圈能以遊客當個快樂的消費者、產業都能獲利作為終極目標。