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遊艇狂潮19日登場活動一次看 首辦夜宿體驗限量40名

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部航港局辦理「遊艇狂潮」系列精采活動，19日開跑。記者曹悅華／攝影
交通部航港局辦理「遊艇狂潮」系列精采活動，19日開跑。記者曹悅華／攝影

為推廣遊艇休閒活動，吸引民眾對於遊艇的興趣，交通部航港局辦理「遊艇狂潮」系列精采活動，將於9月19日、20日在基隆八斗子漁港遊艇泊區隆重登場。航港局說，系列活動首創遊艇夜宿體驗，限量40名，另外還有40艘遊艇共同齊聚，相當吸睛。

航港局長郭添貴說，在疫情緩和時間點，能夠一次看40艘高級遊艇繞基隆嶼，是最大特色，以前從沒有過的遊艇住宿也納進來。另外也希望藉由活動讓民眾瞭解，遊艇不是那麼難入手，共有制情況下，跟擁有汽車一樣簡單，開出去玩也有遊艇管家幫忙管理，是可以親近的活動。

交通部常務次長祁文中表示，希望讓遊艇觀光化、產業永續化和休閒化，藉由推動遊艇讓民眾親近海洋，把海上休閒活動形成民眾休閒元素之一。目前很大空間去開拓遊艇市場，取得駕照不難，有將近18000人持有，沒有駕照的也可以透過報名遊艇俱樂部體驗。

航港局說，遊艇狂潮系列活動首先由遊艇自駕體驗迎來序幕，每人200元，一次10到15分鐘。航港局表示，遊艇發照數量以每年約2千張穩定成長，代表遊艇活動人口不斷的有新血投入，希望透過遊艇自駕體驗活動，號召有駕照的民眾共同參與，重溫駕駛遊艇的樂趣。另沒有遊艇駕照的民眾，也規畫遊艇搭乘體驗活動，安排基隆在地導覽人員，以漁人視角航行解說，環繞整個基隆潮境海灣，為民眾帶來絕美的視覺饗宴，認識基隆海灣之美。

航港局表示，接著是一般民眾平常難得接觸的夜宿遊艇體驗，為首創活動，限量四梯次共40人搭乘樂雅號，每梯次有兩艘船，每艘四到八人，每晚2000元。成功報名的民眾除了可以享用船上飲食與設施以外，更能體驗躺在遊艇上欣賞夜晚星空的享受，此外還有賓至如歸的遊艇管家服務。

航港局說，這次系列活動最重要主軸為北台灣最大船聚，廣邀遊艇與帆船船主一同參與，當天包含海味市集展售，滿足船主各式海上休閒活動、浮潛、海釣等需求，還有壓軸的海上狂潮盛會，安排船行陣列同時啟航，在基隆海灣寫下歷史。最後還有夜晚的船主之夜派對，提供船長之間的交流派對時光。

航港局說，該次系列活動也包含一日船管家，有培訓制度，共徵選三位，初選通過有7000元，還會有額外獎金；另外還有遊艇登船搭乘，每次200元。

航港局表示，台灣擁有豐富的海洋觀光資源，為拉近民眾與遊艇的距離，已連續第七年舉辦遊艇推廣活動，增進民眾對遊艇的認識，帶動遊艇休閒風潮。此外，活動期間航港局為提升政府廉潔意識，設有廉政全民反貪宣導攤位，參加闖關遊戲通過即可獲得紀念品，也歡迎民眾多多參與。

遊艇 航港局 基隆嶼

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