不甘心！超商領貨拿到假口罩 女奧客揚言告店員「協助詐欺」

近日傳因熔噴布漲價，10月口罩價格可能調漲，民間疑似又出現搶購潮，網購詐騙也時有所聞，甚至有民眾因至超商取貨領到假口罩，憤而拍下店員名牌，揚言報警告他們「協助詐欺」。

有超商工讀生在Dcard抱怨，一位女客人網購6盒中衛口罩，事後覺得自己可能被騙，便在取貨時要求店員讓她先拆開看內容物再決定要不要付款，不料遭到店員拒絕。原PO表示，超商只是提供代收款和取貨服務，若是她打開後決定不付款，就是店員要賠付這筆錢。

雖然不能讓她先打開確認，但店員仍提醒女客人有疑慮就不要取貨，或是拍開箱影片，後來女客人仍選擇付款取貨，並現場開箱，結果發現她真的被騙了，收到的是中國製一般防塵口罩，只然黯然離去。

不過，女客人可能越想越不甘心，半小時後又返回超商揚言要告店員「協助詐欺」，認為店員不讓她先拆包裹再給錢的做法「才會讓詐騙集團猖狂」，還拍下店員名牌表示要報警處理。誇張行逕讓網友看傻眼，大罵她「刁民」、「奧客」，更建議「在她跟你盧的時候你就應該報警了，直接跟警察說有人影響門市營業狀況他就會來了」。

而有不少店員表示，這類客人常常有，買東西被騙就找店員理論，「我今天才遇過一個，已經取貨付款了，拆開發現不是他要的東西，又跑回來說可以退嗎……被詐騙第一件事情麻煩不要回去找店員好嗎，我們超商只是代收而已」、「之前在小七上班也遇過，她取貨一陣子又跑回來說我們店員詐欺……說什麼她蝦皮收到假貨店員沒幫她看，跟賣家一起騙她之類的」、「我上個月才遇到！客人也怪我，不讓他先拆開來看，才會害他被詐騙，一直要我直接退現金給他」、「做店員就是人善被客人欺」。

據指揮中心表示，實名制口罩會維持1片5元的價格到12月底，且14天9片其實很夠用，不須盲目追求特殊花樣口罩。