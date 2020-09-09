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男子嚴重呼吸急促昏迷指數3 苗醫低溫療法治癒出院

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
部立苗栗醫院加護病房主任陳俊偉解說低溫治療儀器呈現的相關監測數據。圖／衛福部苗栗醫院提供
部立苗栗醫院加護病房主任陳俊偉解說低溫治療儀器呈現的相關監測數據。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗縣一名有氣喘病史的43歲男子，日前在家中突然呼吸急促，在凌晨時由家人陪同到衛生福利部苗栗醫院求診，男子到達急診室時已嚴重呼吸急促導致說話困難、臉色發紺，血氧濃度更急降至79%，急診醫師即刻施予緊急氣管內管插管，隨後收治在加護病房時，男子突然心跳停止，醫師立即施予心肺復甦術，並以低溫療法治療，在醫療團隊照護下，最後男子康復「走」出醫院，順利回到工作崗位。

部立苗栗醫院加護病房主任陳俊偉指出，病患送至加護病房不久，依然呈現重度昏迷，昏迷指數僅有3分，且瞳孔放大無光反應，呈現心跳停止確定無脈搏跳動狀態，加護病房團隊立即對病患施予心肺復甦術，急救過程中，病患心電圖持續呈現電機械分離PEA (pulseless electric activity)，俗稱無脈搏性電器活動，經10分鐘心臟按摩與反覆急救藥物處置，最終病患恢復脈搏。

陳俊偉說，因急救過程全身器官組織都處於嚴重缺氧狀態，急救後容易引發多器官衰竭，其中又以大腦半球缺氧所導致的缺氧性腦病變最令人擔心，因為大腦神經元壞死無法再生，缺氧的代價通常容易導致病患急救後的神經損傷後遺症，甚至恐有成為植物人的風險。

他指出，苗栗醫院加護病房今年引進全身包覆式合併中心體溫監測的低溫療法，取代之前採用冰毯作為急救後腦部缺氧的低溫治療選項；目前低溫療法在研究及臨床運用上已相當盛行，低溫療法能改善心跳停止病人的死亡率、減少神經損傷的後遺症，因此引進全身包覆式低溫治療，能精準監測並控制病患降溫與回溫的所有過程，增加低溫治療的成功率，並降低回溫過程中可能造成的風險。

低溫 器官

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