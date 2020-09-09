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兇猛「鬼頭刀」 竟是漁民公認最恩愛的魚

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東「鬼頭刀」魚目前正值產季，由於台東海域汙染少，捕獲的鬼頭刀肉質鮮美，深受饕客喜愛。記者尤聰光／攝影
台東「鬼頭刀」魚目前正值產季，由於台東海域汙染少，捕獲的鬼頭刀肉質鮮美，深受饕客喜愛。記者尤聰光／攝影

台東「鬼頭刀」魚目前正值產季，由於台東海域汙染少，捕獲的鬼頭刀肉質鮮美，深受饕客喜愛，不過，鬼頭刀這名稱雖然不怎麼好聽，但卻是海洋裡最恩愛的魚種之一，也被漁民稱海洋界的模範夫妻。漁業署長張致盛說，「鬼頭刀從小就愛相隨」。

張致盛說，鬼頭刀都是成雙成對、一公一母的出現，從小就在一起，是海洋裡非常恩愛的魚種之一，漁民通常捕獲公的，母的就在附近不肯離去，同樣捕獲到母的，公的也不願離開，所以有時候漁民不忍心拆散，就會把捕獲的其中一尾，放回去。

台東新港區漁會理事長李隆榮表示，鬼頭刀學名叫鯕鰍，由於捕食飛魚相當凶猛，速度又快，因此也稱為飛虎、鬼頭刀，海中游速60公里、瞬間可達90公里以上，雖然外觀長的不怎麼好看，卻是溫柔恩愛的魚，漁民都稱是海洋界的模範夫妻。

「有時候釣到都誤以為中雙魚。」林姓漁民說，釣鬼頭刀都採用延繩釣方式，才能保持魚本身肉質不會被破壞，但常常釣到時，都以為中兩尾，因為不管釣到公或母的，另一尾就貼在旁邊，直到拉上船，才知道是一尾。

李隆榮表示，因為台東海域汙染少，有深層海水滋養，加上漁民採用延繩釣捕捉鬼頭刀，因此，肉質新鮮健康，屬高經濟魚種，非常受歐美國家及饕客喜愛。

「鬼頭刀」魚名稱雖然不怎麼好聽，但卻是海洋裡最恩愛的魚種之一，也被漁民稱海洋界的模範夫妻。記者尤聰光／攝影
「鬼頭刀」魚名稱雖然不怎麼好聽，但卻是海洋裡最恩愛的魚種之一，也被漁民稱海洋界的模範夫妻。記者尤聰光／攝影

漁民 台東 夫妻

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