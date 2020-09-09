為賞楓季暖身 奧萬大推「預約楓紅」金秋優惠

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區是國內知名賞楓景點，有「台灣楓葉故鄉」之稱，為迎接將到來的賞楓季，園區賞楓步道、飛瀑棧橋、賞鳥平台等多處區域進行維護工程，並推出「預約楓紅」金秋住宿優惠，為即將到來的賞楓季暖身。

南投林區管理處指出，奧萬大國家森林遊樂區位居中海拔的山區，四季風情別具，更擁有全國最大的天然楓香純林，隨時序入秋，綠葉也開始準備變裝轉色，可明顯感受到季節時序的更迭，非常適合國人前往踏青悠遊，體驗山林的秋天之美。

而為迎接即將到來的賞楓季，提供遊客更優質且安全的旅遊環境，奧萬大近期進行園區維護工程，現階段飛瀑棧橋、賞鳥平台及森林公園廁所封閉，預計10月底前完工；遊客中心戶外廣場及收費站廁所也封閉，預計11月中旬前開放。

另，賞鳥平台廁所則是預計在今年10月施工，12月可望完成修繕；賞楓步道、賞楓平台、奧萬大吊橋則是全線封閉，預計明年1月底前完工，而各場域確定開放時間，待施工完成將再行公告。

南投林管處表示，為鼓勵國人疫後上山旅遊，除今年底前至林務局轄管森林遊樂區享1次免費入園優惠外，奧萬大更推出「預約楓紅」金秋住宿活動，9月份入住奧萬大，除周六外，皆可享用免費早、晚餐的一泊二食優惠。

此外，秋季山區早晚溫差大，南投林管處也提醒民眾，上山賞楓觀景可採洋蔥式多層次穿法，盡量選擇在平日上山或早點出門，以避開人、車潮，相關資訊可至奧萬大官網或臉書專頁「奧萬大情報站」查詢。