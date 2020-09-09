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子宮內膜癌移轉肺部 54歲女接受單孔胸腔鏡肺葉切除術
54歲劉姓女子3年前發現子宮內膜癌第3期，治療後定期在婦產科追蹤，在一次腹部電腦斷層追蹤檢查時 ，醫師發現她右下肺的部位有異狀，特別安排胸部電腦斷層引導切片檢查，確診右下肺有3顆轉移的肺結節，因此轉由胸腔外科協助處理。雖然3顆肺結節位置分散，所幸都位於右下肺葉，因此醫師以單孔胸腔鏡肺葉切除術進行治療，手術傷口約3公分，切片病理報告顯示為子宮內膜癌轉移肺腫瘤，術後恢復狀況非常良好。
苗栗市大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，癌細胞轉移到其他器官是癌別的第4期，許多病人常覺得消極或無法治療，但病人原本的癌症如果控制良好、體力及身體狀況佳，同時僅單一器官轉移時，是可接受手術治療，且5年存活率與第3期類似。
他指出，在這次案例中，因病人原本的子宮內膜癌控制良好，且腫瘤僅單一轉移到肺部，即適合以微創手術方式治療； 過去傳統肺癌手術傷口大，約20-30公分才能將腫瘤切除，隨醫療進步，肺癌手術已進入微創階段，這次進行的單孔胸腔鏡肺葉切除術傷口小、術後疼痛感及併發症少，且術後恢復快，幫助病人可盡早回復正常生活。肺腫瘤微創手術適合早期診斷出的腫瘤，建議民眾定期接受肺部低劑量電腦斷層檢查，早期發現、早期治療，才能健康保肺。
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