子宮內膜癌移轉肺部 54歲女接受單孔胸腔鏡肺葉切除術

54歲劉姓女子3年前發現子宮內膜癌第3期，治療後定期在婦產科追蹤，在一次腹部電腦斷層追蹤檢查時 ，醫師發現她右下肺的部位有異狀，特別安排胸部電腦斷層引導切片檢查，確診右下肺有3顆轉移的肺結節，因此轉由胸腔外科協助處理。雖然3顆肺結節位置分散，所幸都位於右下肺葉，因此醫師以單孔胸腔鏡肺葉切除術進行治療，手術傷口約3公分，切片病理報告顯示為子宮內膜癌轉移肺腫瘤，術後恢復狀況非常良好。

苗栗市大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，癌細胞轉移到其他器官是癌別的第4期，許多病人常覺得消極或無法治療，但病人原本的癌症如果控制良好、體力及身體狀況佳，同時僅單一器官轉移時，是可接受手術治療，且5年存活率與第3期類似。