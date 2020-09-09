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歌劇院遇見大師 白先勇搬演「孽子」

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

「進歌劇院與大師相遇」。台中國家歌劇院8日舉辦「2020遇見巨人」暢聊會，邀請白先勇、林麗珍、曾道雄三位文學、藝術創作大師和青年朋友會面暢談，並發表三人預備在歌劇院演出的作品「孽子」、「花神祭」、與法雅歌劇「迷靈之戀」。白先勇說，「孽子」在台北、高雄都曾演出，但他不能忽略台中，10月3日將首次在台中演出孽子。

8日的發表會是以輕鬆對談的方式舉辦，由歌劇院藝術總監邱瑗主持、提問，再請三位大師回答其創作靈思的來源。白先勇說，他創作小說有很多麻煩的規矩，一定要晚上11點後在自己的書房寫作，而且要用黑色原子筆、以及鳳凰牌稿紙。至於他創作的養分，則來自於「愛看戲」。

「大學時期到西門町看電影，有時一天可以連趕三場」，白先勇在台灣時很愛看京劇；出國期間，外國的各種戲劇都看。從寫小說轉而創作舞台劇、崑曲，白先勇認為，寫小說時，是「一個人很孤獨的行旅」，沒有人可以幫你，也不需要人幫。但1982年將遊園驚夢搬上國父紀念館演出，就需要「teamwork」。

與年輕人共事，透過不同的媒介形式，包括舞台劇、電視劇等，白先勇樂在其中。他透露，牡丹亭國際演出首場是在台北國家劇場演出；明年牡丹亭第400場演出，也要回到台北國家劇場。當初和他一起做這齣青春版牡丹亭的年輕人，如今成了「中年版」牡丹亭了。但他們的表演藝術「更精彩了」。

曾道雄認為，進劇場才能讓創作者與表演者產生「1億個細胞的共振」；也才能成為舞台創作者真正的「知音」。如果只透過科技網路的4K、8K傳輸，看線上傳播內容，那種在劇場內的共鳴感就沒了。因此他堅決反對線上演出，要大家進劇場一起「共振」。

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白先勇 劇場

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