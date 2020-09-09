聽新聞
test
0:00 / 0:00
保健品變身時尚茶！白蘭氏+永心鳳茶 6款新茶飲開賣
繼今年4月白蘭氏養蔘飲首度與手搖飲品牌「萬波」合作，以2款養蔘茶飲，引爆討論話題後，此次更瞄準飲茶領域，攜手翻轉台菜風格的餐飲品牌「永心鳳茶」，推出6款人氣養蔘風味茶飲，讓保健飲品變身健康時尚茶飲。
6款茶飲以「冷泡茶」、「冰飲」、「熱飲茶」三種系列為主。永心鳳茶祭出銷售之王─花蓮蜜香紅茶，搭配白蘭氏養蔘飲，蜜香的回甘融合醇厚的蔘感，讓蜜香紅本身的底蘊有了更多變化的層次感；第二款「阿里山高山紅茶」則搭配白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，使阿里山高山紅茶既有的果香表現更加狂放。
同樣是永心鳳茶人氣王的「鍋煮阿薩姆冰奶茶」搭配養蔘飲，濃厚奶香帶點蔘感；「薄香包種山粉圓」則搭養蔘飲冰糖燉梨，果茶的清透、酸甜，揉合山粉圓滑溜的顆粒。入秋時分，還有「招牌鐵觀音熱奶茶」搭養蔘飲、萬年不敗的「東方美人熱茶」搭配養蔘飲冰糖燉梨等兩款熱飲。
以上限定飲品即起在永心鳳茶台北微風信義店與新光南西店正式販售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言