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保健品變身時尚茶！白蘭氏+永心鳳茶 6款新茶飲開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「東方美人熱茶」搭配養蔘飲冰糖燉梨，提升果香、帶出尾韻蜜香的多層次。圖／白蘭氏提供
「東方美人熱茶」搭配養蔘飲冰糖燉梨，提升果香、帶出尾韻蜜香的多層次。圖／白蘭氏提供

繼今年4月白蘭氏養蔘飲首度與手搖飲品牌「萬波」合作，以2款養蔘茶飲，引爆討論話題後，此次更瞄準飲茶領域，攜手翻轉台菜風格的餐飲品牌「永心鳳茶」，推出6款人氣養蔘風味茶飲，讓保健飲品變身健康時尚茶飲。

6款茶飲以「冷泡茶」、「冰飲」、「熱飲茶」三種系列為主。永心鳳茶祭出銷售之王─花蓮蜜香紅茶，搭配白蘭氏養蔘飲，蜜香的回甘融合醇厚的蔘感，讓蜜香紅本身的底蘊有了更多變化的層次感；第二款「阿里山高山紅茶」則搭配白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，使阿里山高山紅茶既有的果香表現更加狂放。

同樣是永心鳳茶人氣王的「鍋煮阿薩姆冰奶茶」搭配養蔘飲，濃厚奶香帶點蔘感；「薄香包種山粉圓」則搭養蔘飲冰糖燉梨，果茶的清透、酸甜，揉合山粉圓滑溜的顆粒。入秋時分，還有「招牌鐵觀音熱奶茶」搭養蔘飲、萬年不敗的「東方美人熱茶」搭配養蔘飲冰糖燉梨等兩款熱飲。

以上限定飲品即起在永心鳳茶台北微風信義店與新光南西店正式販售。

「招牌鐵觀音熱奶茶」搭配白蘭氏養蔘飲，鐵觀音的茶香與養蔘飲的風味交織，凸顯濃郁奶香。圖／白蘭氏提供
「招牌鐵觀音熱奶茶」搭配白蘭氏養蔘飲，鐵觀音的茶香與養蔘飲的風味交織，凸顯濃郁奶香。圖／白蘭氏提供
「阿里山高山紅茶」搭配白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，更加突顯阿里山高山紅茶的果香表現。圖／白蘭氏提供
「阿里山高山紅茶」搭配白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，更加突顯阿里山高山紅茶的果香表現。圖／白蘭氏提供

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