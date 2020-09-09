保健品變身時尚茶！白蘭氏+永心鳳茶 6款新茶飲開賣

繼今年4月白蘭氏養蔘飲首度與手搖飲品牌「萬波」合作，以2款養蔘茶飲，引爆討論話題後，此次更瞄準飲茶領域，攜手翻轉台菜風格的餐飲品牌「永心鳳茶」，推出6款人氣養蔘風味茶飲，讓保健飲品變身健康時尚茶飲。

6款茶飲以「冷泡茶」、「冰飲」、「熱飲茶」三種系列為主。永心鳳茶祭出銷售之王─花蓮蜜香紅茶，搭配白蘭氏養蔘飲，蜜香的回甘融合醇厚的蔘感，讓蜜香紅本身的底蘊有了更多變化的層次感；第二款「阿里山高山紅茶」則搭配白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，使阿里山高山紅茶既有的果香表現更加狂放。

同樣是永心鳳茶人氣王的「鍋煮阿薩姆冰奶茶」搭配養蔘飲，濃厚奶香帶點蔘感；「薄香包種山粉圓」則搭養蔘飲冰糖燉梨，果茶的清透、酸甜，揉合山粉圓滑溜的顆粒。入秋時分，還有「招牌鐵觀音熱奶茶」搭養蔘飲、萬年不敗的「東方美人熱茶」搭配養蔘飲冰糖燉梨等兩款熱飲。