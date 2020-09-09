寶寶喝紅嬰水退胎火？食藥署：反增身體負擔
老一輩觀念中常認為要給寶寶喝俗稱「紅嬰水」的葡萄糖水退胎火，其實是錯誤謠言。食藥署指出，葡萄糖水恐使寶寶提早進入厭奶期、蛀牙等，攝取過多甚至會增加代謝器官負擔。
新手爸媽對於照顧嬰幼兒不熟悉，老一輩常以過來人身分傳授經驗，例如要給寶寶喝「紅嬰水」來退胎火、利尿，其實都是錯誤觀念。
衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日發文指出，紅嬰水就是葡萄糖水，剛出生的嬰幼兒容易低血糖，確實可以在醫師指示下給予少許葡萄糖水，但症狀消失後就不應再餵食，應以母乳或配方奶為主要食物。
食藥署指出，葡萄糖水不僅沒有利尿作用，甚至可能使嬰幼兒因嗜甜而拒喝母乳及配方奶，提早進入厭奶期，尤其是寶寶長牙後，葡萄糖水易使口腔細菌滋生導致蛀牙，攝取過多更會增加嬰幼兒代謝器官的額外負擔。
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