顱內動脈瘤破裂開刀搶時間 醫師形容猶如「拆炸彈」

一名41歲婦人日前因突然的爆炸性頭痛、腦壓增加、意識開始嗜睡昏迷，被家人緊急送往急診，經診斷是「顱內動脈瘤破裂」，馬上為她進行「開顱夾除手術」，術後復原狀況良好。因顱內動脈瘤破裂95%事前無症狀，醫師呼籲超過30歲民眾，每年定期做健康檢查，早期發現腦部血管異常，以免不幸憾事發生。

長安醫院神經外科醫師李漢忠指出，顱內動脈瘤破裂是出血性腦中風的主因之一，因腦血管結構異常，長期受到血流不平均的壓力，造成動脈血管鼓出囊泡，形成血管瘤。通常一旦破裂，往往造成20%以上死亡率、50%以上的重殘，能走出醫院的患者，10位裡面不到3人。

他強調，動脈瘤破裂初期，下視丘會分泌血管收縮素，讓破裂處隨血管收縮，醫師此時才得以利用時間進行血管攝影並進行搶救。搶時間對這樣的患者非常重要，也必須馬上執行高難度的開顱夾除手術預防再次破裂出血。

李漢忠形容，手術過程有如拆炸彈般，因有7~10%會在手術中再爆掉，若放任不處理24小時內5%、14天內20~25%會再次破裂，每次破裂都是一次大出血，會有20%的死亡率，可說分秒必爭。

長安醫院9月起成立神經醫學中心，由李漢忠帶領的神經外科團隊進駐下，腦瘤、腦中風、腦外傷等急重症都可以在本院獲得最佳治療，幫助有需要的社區民眾，把握黃金救援時間，就近救命治療。此外更結合骨科，引進新儀器，有關脊椎骨刺、椎間盤突出及脊柱滑脫等難治病症，也都可以透過脊椎微創手術治療。

李漢忠指出，顱內動脈瘤破裂發生率萬分之一，台灣每年有2000人發生，但95%事前無症狀。呼籲女性超過30歲、男性超過35歲，尤其是有家族病史及三高患者，每年定期到醫院做健檢，一旦發現動脈瘤，建議住院接受腦部血管攝影檢查，以後更需每年追蹤一次腦部核磁共振造影，早期發現及治療。