上傳美照抽「免費住宿券」全台福容住一晚1,920元起

一位女網友日前到台東玩，人才剛到，就在庭院就被民宿養的土狗咬傷大腿，鮮血直流。民宿奶奶告訴她：「妳比較倒霉，牠們從來沒咬過人」，民宿協助就醫，雙方後來協商賠償問題，住宿費照付，「賠償一萬元」，協商過程民宿奶奶碎念態度不佳，女網友心生委屈，「這幾天想到發生的這些事情就會想哭、全身發抖，也不知道是不是我真的比較倒霉而已。」

2020-09-09 11:41