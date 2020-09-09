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上傳美照抽「免費住宿券」全台福容住一晚1,920元起
福容大飯店9/20~10/20推出「920就愛你」活動，期間完成指定任務，並留言指定內容，就有機會獲得免費住宿券；同步將照片上傳至福容連鎖粉絲專頁並留言，還可多一次抽獎機會。此外，全台福容各分店還推出「920就愛你」享福卡專屬住房專案，住一晚最低1,920元起。
福容大飯店各分店推出的「920就愛你」住房專案，只要用享福卡app訂房，即能享會員限定優惠，期間1,920元能入住福容中壢店或美棧墾丁大街，2,920元可選擇入住福容桃園店或福容林口店，3,920元入住福容台北一館精緻客房，贈送水蜜桃調酒、玫瑰花茶、巧克力蛋糕。專案價3,920元還能入住福容墾丁店海景蜜月房，附贈雙人下午茶、休閒券，享受悠閒午後時光；4,920元可入住熱門約會勝地福容淡水漁人碼頭店。
若想到東海岸悠活漫遊，攜手欣賞壯闊奇景和日出，6,920元可享受福容花蓮店一泊二食，加贈一張spa券；幻想海島度假卻無法出國，福容福隆店11,920元享一泊二食入住高級海景溫泉套房，客房內就能享受純天然的海洋溫泉。
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