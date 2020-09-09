交部砸12億助旅行社數位轉型 預算怎分配林佳龍這樣說

面對旅行社屢傳倒閉，實體門市又掀關門潮，交通部長林佳龍昨天說將砸12億協助數位轉型，不過不少業者及學者併不埋單，認為旅行社現階段需要的是「生存」，且不少大型業者已轉型。對於預算如何分配，林佳龍也做出回應。

林佳龍稍早接受媒體聯訪時表示，因應疫情超前部屬，一方面做紓困跟振興，同時啟動轉型與升級，數位觀光轉型在去年，全國觀光發展會議，制定2030觀光政策白皮書就有討論和共識。從特別預算、前瞻預算還有中長期預算，編列總共12億元，協助建立智慧觀光大數據，結合食宿遊購行平台，才有更好媒合跟供需，利用大數據分析更精準行銷。

林佳龍說，因應整個台灣走向數位觀光轉型計畫，原來就有編列預算，只是增加然後希望加速。未來在線上訂票、線下體驗，虛實整合方面，觀光不只透過傳統旅行社安排，旅行社也必須轉型提供更優質高端旅遊產品，把產業擴大，才不會低價競爭，有更特殊體驗產品。

林佳龍說，台灣觀光資源跟國人對觀光喜好，市場相當大，可惜就產值跟附加價值都比較低，也是轉型的重點。

有關智慧觀光數位轉型計畫，觀光局則表示是透過觀光旅遊業者數位健診及策略規畫，進行整體評估產業數位轉型跟升級計畫。規畫對象涵蓋本局管轄觀光產業。9月交通部科顧室已執行先導計畫，維持10個月，預計明年6月結束。觀光局將以數位健診及策略規畫成果，及其建議法規調適，作為後續依據，並做輔導及補助。