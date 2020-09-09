前瞻軌道預算砍2千億遭批轉彎 林佳龍：僅編列方式調整

國發會昨天公布前瞻2.0基礎建設預算規畫，外界質疑軌道政策大轉彎，從原本4241億元腰斬到1903億元，減幅逾五成。對此，交通部長林佳龍強調政策沒有轉彎，僅是預算編列上的調整。

林佳龍稍早接受媒體聯訪時表示，國家重要軌道交通建設計畫跟預算都沒有改變，只是編列方式因應特別預算編列，有個期程，過去四年列入的建設都會持續，新增的就會放在年度公共建設預算編列裡，強調「只是預算編列的調整，沒有任何一項會改變」。

林佳龍說，任何一項軌道建設預算金額都很大，程序嚴謹，前瞻1.0推出時有很多計畫希望掛號，但掛號不代表最後完成程序，從可行性研究、綜合規畫到環境評估，要經過很嚴格審查，會遇到困難，像是土地取和路徑競合。

林佳龍說，以環島高快速鐵路網為例，西部高鐵、東部快鐵，北宜高鐵要推動跟北北基有競合有關係，就會重新檢視跟調整，這也是為何要成立北北基鐵道路網溝通平台，也回應科基隆市長林右昌、台北市長柯文哲，會有政策協調機制，就基隆輕軌、汐止民生線及北宜高鐵等軌道路網做檢視，讓綜合效益發揮到最大。

林佳龍再強調，沒有任何項目被刪掉，只是編列預算調整。前瞻針對未來四年，執行期程在四年內建設被列入特別預算，如果長達十年就用年度公共預算編列，沒有任何一項被砍或是直接影響。前瞻預算8400億，軌道建設相對來講還是佔比較大。會配合國發會預算編列方式辦理，沒有任何重大改變。