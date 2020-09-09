狗咬傷女客…民宿稱「妳比較倒霉」掀輿論 業者暫停營業

一位女網友日前到台東玩，人才剛到，就在庭院被民宿養的土狗咬傷大腿，鮮血直流。民宿奶奶告訴她：「妳比較倒霉，牠們從來沒咬過人」，民宿協助就醫，雙方後來協商，住宿費照付，「賠償一萬元」，協商過程民宿奶奶碎碎念，女網友心生委屈，「這幾天想到發生的這些事情就會想哭、全身發抖，也不知道是不是我真的比較倒霉而已。」

女網友哥哥將民宿狗咬人事件PO上臉書社團爆料公社，他說妹妹8/25被狗咬傷，還秀出慘不忍睹傷口照。妹妹就醫後回民宿，看見狗狗戴上嘴套繼續在庭院爆衝，一度嚇到不敢進入。談判過程中，民宿奶奶要求開立收據、打手印，甚至還說「不要事後又跑回來討」。妹妹肯定民宿環境不錯，餐點很好吃，餐廳協商過程她自認蠻理性的，也希望店家理性處理。「真的要討，精神賠償也是可以算進去的吧，而且往後傷口好了，除疤肯定不止1萬元啊」。妹妹也擔心如果被咬的是小孩子，結果會怎樣呢？

民宿遭到網友砲轟，不久也在臉書宣布：「發生了很遺憾的事情，由於我們對民宿狗狗教導仍不夠周全，以及控管不當，發生了狗狗咬傷人的意外事件，我們仍在不停的檢討中。為了表示負責，我們決定即日起『暫停營業』...內部會進行進一步討論，決議後續如何教導狗狗，甚至是否應該重新安置。」

有網友說家人也被同家民宿的狗咬過，「老公去年被咬的傷疤還是清晰可見...當時傷口還縫了幾針...也是說我們的狗都不會咬人...你好倒霉喔...」。網友不滿，「光那句妳比較倒霉，就讓人超級傻眼的」、「發生這種事情，至少賠償10W起跳，住宿費要全額退吧，還敢收啊？」、也有人力挺妹妹，「提告吧！和解是民事！刑事告訴有告訴權」、「被咬的陰影是會一輩子揮不去的恐懼.....我想我懂妳當下的心情無助生氣失望」。也有網友擔心咬人的狗狗的下場，「希望不要因為發生此事就把狗狗遺棄！」、「什麼重新安置，要養就要關好，出門就是要上牽繩」。