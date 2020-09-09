快訊

密室囚少女案重大突破！惡保全嫰妻改列嫌疑人收押禁見

高中性侵案／校方證實男學生已休學 受害人請長假將轉學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗咬傷女客…民宿稱「妳比較倒霉」掀輿論 業者暫停營業

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友到台灣遊玩，被民宿養的狗咬傷，大腿傷口還有血洞。圖片來源／爆料公社
女網友到台灣遊玩，被民宿養的狗咬傷，大腿傷口還有血洞。圖片來源／爆料公社

一位女網友日前到台東玩，人才剛到，就在庭院被民宿養的土狗咬傷大腿，鮮血直流。民宿奶奶告訴她：「妳比較倒霉，牠們從來沒咬過人」，民宿協助就醫，雙方後來協商，住宿費照付，「賠償一萬元」，協商過程民宿奶奶碎碎念，女網友心生委屈，「這幾天想到發生的這些事情就會想哭、全身發抖，也不知道是不是我真的比較倒霉而已。」

女網友哥哥將民宿狗咬人事件PO上臉書社團爆料公社，他說妹妹8/25被狗咬傷，還秀出慘不忍睹傷口照。妹妹就醫後回民宿，看見狗狗戴上嘴套繼續在庭院爆衝，一度嚇到不敢進入。談判過程中，民宿奶奶要求開立收據、打手印，甚至還說「不要事後又跑回來討」。妹妹肯定民宿環境不錯，餐點很好吃，餐廳協商過程她自認蠻理性的，也希望店家理性處理。「真的要討，精神賠償也是可以算進去的吧，而且往後傷口好了，除疤肯定不止1萬元啊」。妹妹也擔心如果被咬的是小孩子，結果會怎樣呢？

民宿遭到網友砲轟，不久也在臉書宣布：「發生了很遺憾的事情，由於我們對民宿狗狗教導仍不夠周全，以及控管不當，發生了狗狗咬傷人的意外事件，我們仍在不停的檢討中。為了表示負責，我們決定即日起『暫停營業』...內部會進行進一步討論，決議後續如何教導狗狗，甚至是否應該重新安置。」

有網友說家人也被同家民宿的狗咬過，「老公去年被咬的傷疤還是清晰可見...當時傷口還縫了幾針...也是說我們的狗都不會咬人...你好倒霉喔...」。網友不滿，「光那句妳比較倒霉，就讓人超級傻眼的」、「發生這種事情，至少賠償10W起跳，住宿費要全額退吧，還敢收啊？」、也有人力挺妹妹，「提告吧！和解是民事！刑事告訴有告訴權」、「被咬的陰影是會一輩子揮不去的恐懼.....我想我懂妳當下的心情無助生氣失望」。也有網友擔心咬人的狗狗的下場，「希望不要因為發生此事就把狗狗遺棄！」、「什麼重新安置，要養就要關好，出門就是要上牽繩」。

民宿 遛狗 看門狗

延伸閱讀

她控澎湖民宿惡意調漲 老闆回應：因安心補助方案 通俗作法

顧客在民宿偷抽煙被抓 業者以人頭計算提1.2萬元賠償引爭議

「我很急！」入住禁菸民宿違規偷偷抽 老闆收12K清潔費引熱議

民宿老闆拍「裸背照」 意外曝光YouTuber私遊...網反應超兩極

相關新聞

「八寶媽」女醫用愛守護 高雄長庚翻轉兒虐悲歌

高雄長庚平均每年受理超過400位因暴力傷害或疏忽照顧而就醫的兒童，今成立「兒童發展暨保護中心」，與高屏地區18個家防中心...

Uber eats凌晨4點收莫名訂單 農曆七月網友毛：看不見的外送員

根據民間說法，凌晨3點至4點是陰氣最重的時段，黃曆裡稱這個時間段為「寅時」，是夜與日的交替轉換時間，一般靈異體都會聚集在這個時候出沒。

台灣綠宅大賞：花蓮山居有「風的路」、安平省電82%被動屋

想透透氣，開窗不再有涼風進來；想出外踏青，人才踏出車子就被曬乾興致。

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

鍋貼、水餃只能吃8顆！營養師拍片分析外食族崩潰：吃不飽

對外食族來說，鍋貼、水餃都是常見的餐食選擇，不過近日有營養師拍片警告，鍋貼、水餃都是屬於高熱量食物，不可多吃，讓網友相當驚訝。

壽司店也常用！煮白飯「加一味」 米飯香甜更晶瑩剔透

米飯是許多台灣人的主食，煮飯雖然不難，但要如何將飯煮得好吃可就是個學問，每個人都有屬於自己的一套方式。近日就有日本媒體分享，如何讓白飯在外觀和味道都明顯升級的秘訣。

不甘心！超商領貨拿到假口罩 女奧客揚言告店員「協助詐欺」

近日傳因熔噴布漲價，10月口罩價格可能調漲，民間疑似又出現搶購潮，網購詐騙也時有所聞，甚至有民眾因至超商取貨領到假口罩，憤而拍下店員名牌，揚言報警告他們「協助詐欺」。

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

香煎培根在鐵盤上吱吱作響，讓人看了食指大動，無論搭配吐司、蛋餅、漢堡都很對味，但培根其實「不是肉而是加工食品」，攝取過多恐增加癌症與心血管疾病發生的機率。

他問近年增多的鐵路「高架化」哪裡好？ 網曝優點：擴充容易

為消除鐵路沿線平交道阻礙，提升地區交通安全。近年來各縣市政府紛紛推動鐵路立體化作業，據台鐵統計，近十年共23案。對此，就有網友提出疑問，他細數鐵路高架化明明一堆缺點，不懂為何還要選擇施作鐵路高架化，因此上網向網友發問「高架化的優點到底還有什麼？」

侯友宜籲機捷降價 鄭文燦：等資產移轉弭平虧損

新北市長侯友宜今天表示，機場捷運票價實在太貴，市民都不願意搭乘，盼能降低票價；桃園市長鄭文燦受訪時回應表示，盼機捷能移轉...

【動物冷知識】小動物都萌萌噠？其實鰻魚塞鼻孔、集體吸毒樣樣來

哈囉大家好，我是帽帽。 今天我們來看動物們「頑皮」的冷知識。

別跟錢過不去！ 倒數七天 還有123萬份農遊券沒使用

倒數一周，農委會推出的500萬份、每份250元的農遊券（ https://eticket.coa.gov.tw/ ），到...

熱門新聞

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。