配有自由座！國慶連假高鐵加開102班次 周五凌晨開放搶票

迎接2020年國慶假期到來，為服務旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司宣布，10月8日至10月12日規畫為期5天的國慶疏運，加開102班次，周五凌晨零時開放訂票。

高鐵說，疏運期間加開102班次列車，南下51班、北上51班，總計五天提供825班次列車的旅運服務。旅客可自9月11日凌晨零時起，透過T Express手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

高鐵表示，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

高鐵說，國慶疏運期間將維持提供大學生優惠及早鳥優惠，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。此外，疏運期間仍適用標準車廂卡友優惠及商務車廂限量升等等專案。

高鐵說，各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。