快訊

國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

配有自由座！國慶連假高鐵加開102班次 周五凌晨開放搶票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國慶連假高鐵加開102班次。聯合報系資料照
國慶連假高鐵加開102班次。聯合報系資料照

迎接2020年國慶假期到來，為服務旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司宣布，10月8日至10月12日規畫為期5天的國慶疏運，加開102班次，周五凌晨零時開放訂票。

高鐵說，疏運期間加開102班次列車，南下51班、北上51班，總計五天提供825班次列車的旅運服務。旅客可自9月11日凌晨零時起，透過T Express手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

高鐵表示，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

高鐵說，國慶疏運期間將維持提供大學生優惠及早鳥優惠，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。此外，疏運期間仍適用標準車廂卡友優惠及商務車廂限量升等等專案。

高鐵說，各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

社交距離 高鐵

延伸閱讀

中秋國慶連假到宜花 搭客運省時省錢

旗津黑沙玩藝節中秋連到國慶 首推潮水宴啖海鮮料理

國光客運中秋、國慶連假預售票開賣 35條路線85折優惠

高鐵假期推「加時不加價」 住宿、租車限時優惠

相關新聞

今易有午後雨！入秋首道鋒面正醞釀 明晚起掠過台灣

入秋首道微弱鋒面將報到。天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今要留意午後雨及空氣品質。微弱鋒...

配有自由座！國慶連假高鐵加開102班次 周五凌晨開放搶票

迎接2020年國慶假期到來，為服務旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司宣布，10月8日至10月12日規畫為期5天的國慶疏運，...

化粧品標示不清 防曬夯品未驗上市

台中市立委何欣純昨天開記者會指市面許多化粧品未依規定標示，甚至未取得衛福部許可證即進行銷售。其中一款最近賣得頗夯的韓國「...

化粧品標示不清 當心摻藥、假貨風險

台中市大里仁愛醫院皮膚科主任莊燿年指出，使用標示不明的化粧品，最大的風險是怕它混到藥，例如若是為抗發炎而加入類固醇，對健...

農遊券9月17日到期 140萬張還沒用

農委會斥資十二點五億元推出五百萬份「農遊券」，效期僅到本月十七日，眼看剩不到十天，卻仍有近三成民眾、一四○萬張還沒使用，...

中秋國慶將屆 「8大優惠」防宜花塞爆

端午連假國五連塞卅二小時，讓不少用路人「餘悸猶存」，眼看中秋暨國慶連假將至，估宜花返鄉、出遊旅次大增。為吸引民眾搭乘大眾...

65歲男肚子痛掛急診 竟是骨質疏鬆惹的禍

65歲黃姓男子日前因腹脹劇痛到高雄市立小港醫院掛急診，就醫檢查發現胸椎竟有壓迫性骨折，引起背痛、腸胃蠕動變慢，造成骨折原因就是骨質疏鬆。

自付差額 心臟瓣膜價差逾9萬元

消基會調查健保自付差額醫材，發現部分品項，價差最大超過九萬元，呼籲政府全面檢討收費亂象，對於健保署擬把差額醫材極端值交由...

柚香券門檻多 學者不看好

農遊券有七成用在農會超市、農民直銷站購買農特產品，未發揮鼓勵國人到休閒農場旅遊的效應，學者認為，應針對農特產品跟休閒農場...

健康保衛站／腹膜透析2.0 雲端監控協助

國內洗腎人口多，愈來愈多人接受在家自行腹膜透析，免除到醫療院所洗腎不自由的困擾，而新一代腹膜透析更結合雲端，將資料回傳醫...

健康你我他╱旅遊、寫臉書 退休生活更充實

從事教職後，我就意識到退休後要有妥善生涯規畫的重要性。我喜歡運動、種花、看書、寫作，所以退休後的生活，應離不開這些項目，...

三陰性乳癌等標靶藥 11月納健保給付

乳癌是女性十大癌症之首，106年有1萬3965人被診斷出乳癌，當中大約2000人屬於最難治的「三陰性乳癌」，以往只能化療...

熱門新聞

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

十年23件鐵路立體化 不堪負擔加劇台鐵訂財務補償機制

徵軟體工程師開24K 他驚呼刷新三觀同行揭內幕

宜蘭第2條高快速道路露曙光 行政院指示交通部評估

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 南投以南6縣市大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。