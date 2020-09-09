今易有午後雨！入秋首道鋒面正醞釀 明晚起掠過台灣

入秋首道微弱鋒面將報到。天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今要留意午後雨及空氣品質。微弱鋒面醞釀中。明晚掠過台灣。

賴忠瑋說，今明兩天台灣的天氣有點穩定又不太穩定，為多雲到晴，但是容易有午後雷陣雨，提醒出門還是要記得攜帶雨具，另外也還是要注意炎熱的天氣和空氣品質，預計北部、嘉義和台東還是有機會達36度以上高溫，西半部地區擴散條件不佳，桃園、大台北地區、中部及台南都有機會達對敏感族群不健康等級。

賴忠瑋說，今天台灣主要還是受到太平洋高壓邊緣的影響，雖然帶來沉降氣流，但是影響不太顯著，加上風向轉為偏南風至西南風，水氣略為增加，因此雲量也變多，不過還是有機會見到陽光，下午在地表加熱的情況下，也容易出現午後雷陣雨。預計這樣的天氣將持續到明天白天，明天下半天開始到周五，台灣將逐漸受到微弱鋒面雲系的影響。

賴忠瑋表示，目前這波鋒面還在北方蘊釀當中，預計明天晚上會接近台灣北部海面，主要影響台灣的時間是周五白天，周五晚上就會逐漸通過抵達台灣東方海面。

賴忠瑋說，該次影響台灣的鋒面，主結構位置比較偏北，影響台灣的是鋒面尾巴，結構較鬆散，會導致雲量變多，雖然還不至於帶來太劇烈的鋒面降雨，不過仍然要留意短暫陣雨或午後容易有局部較大雨勢，因為鋒面本身還是會帶來不穩定的環境，加上水氣略增加，中午過後容易有熱對流。鋒面通過後，台灣風向會轉為偏北風，帶來稍涼的空氣，周五晚上到周六白天的溫度會相對較舒適。

賴忠瑋表示，周末的天氣又會再回到有點類似今明兩天的天氣，雖然鋒面通過了，天氣再回穩，但是在中國東南沿海仍然有南北風交會的不穩定帶存在，水氣相對較多，容易隨著氣流影響到台灣的天氣，因此周末若要規劃外出行程，也還是要考量雨備，尤其以山區的午後陣雨機率較高。