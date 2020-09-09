65歲男肚子痛掛急診 竟是骨質疏鬆惹的禍

65歲黃姓男子日前因腹脹劇痛到高雄市立小港醫院掛急診，就醫檢查發現胸椎竟有壓迫性骨折，引起背痛、腸胃蠕動變慢，造成骨折原因就是骨質疏鬆。

小港醫院表示，黃男長期腸胃道不適，因腹脹疼痛掛急診，原以為是腸阻塞，住院仔細檢查，X光片顯示胸椎有壓迫性骨折，進一步檢查骨密度，發現他因骨質疏鬆引起胸椎骨折，衍生腸胃等病症。

神經外科醫師吳東軒為他進行微創椎體成型，在受損的椎體灌入骨水泥增加強度及脊椎穩定性，術後隔天出院，傷口僅1公分。

吳東軒說，壓迫性骨折常見於更年期之後，因骨質疏鬆而誘發，原發性骨質疏鬆症是因老化或女性荷爾蒙變化產生，患者以男性老人或更年期女性居多。次發性骨質疏鬆症則因為內分泌疾病、血液疾病、癌症、藥物、遺傳性疾病、胃腸疾病引起骨細胞傷害，導致骨質流失。

吳東軒表示，一般骨質疏鬆原因包括性荷爾蒙濃度降低、酗酒或攝取過多咖啡因及飲料，老化、運動少、日照少也是高危險族群，患者通常骨折疼痛才發現問題。建議要有均衡飲食、補充鈣質，並持續運動，適度曬太陽，補充維生素D，才有足夠「骨本」。