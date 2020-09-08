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石蚵疑受重金屬汙染變綠色 環團籲公開農地工廠名單

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
彰化鹿港洋仔厝溪周遭違法工廠長期排入廢水，重金屬汙染野生石蚵，顏色呈現綠色和土黃色。圖／地球公民基金會提供
彰化鹿港洋仔厝溪周遭違法工廠長期排入廢水，重金屬汙染野生石蚵，顏色呈現綠色和土黃色。圖／地球公民基金會提供

經濟部上周公布工廠管理輔導法子法，農地中高汙染違章工廠必須在今年3月20日起的2至6年內轉型、遷廠或關廠。環團今天批評，應公布全國未登記工廠清查報告，且若沒有務實的遷廠配套，違法工廠將繼續汙染農地。環團還提出鹿港一處違章工廠長期排放廢水，當地野生石蚵疑似受重金屬汙染，變成綠色、土黃色。

農地汙染面積持續攀升，受汙染農地至今已累積近六千筆，面積達787公頃，換算有30個大安森林公園，受到鎘、鉻、銅、鉛、汞、硫酸鹽、甲苯、三氯乙烯等58種有毒物質侵害。

彰化縣環保聯盟執行秘書吳慧君表示，彰化縣是違法農地工廠大本營，鹿港洋仔厝溪周遭違法工廠長期將廢水直接排入，當地的新鮮野生石蚵疑似長期受到重金屬汙染，顏色呈現綠色和土黃色。不只沿海石蚵有汙染，目前彰化縣公告列管污染農地有924筆，將近149公頃。

吳慧君說，還發現一處彰化縣和美鎮嘉慶段農地2003年12月16日解除列管後，經過15年，2018年11月8日再度驗出汙染，原因就是汙染源沒有被解決，整治好的農地只會重覆被汙染。

地球公民基金會山林國土組研究員吳沅諭表示，為讓中高汙染廠商遷廠，應成立專責機構、輔導廠商聯合貸款與遷廠，且更需有工業用地媒合。日本70年代處理產業擴張的噪音、水汙、空汙問題，政府面對住工汙染違章工廠問題，從各地方政府與中央政府調派環保、財務與經發部門人力，動員各相關行政部門與融貸機構，成立200多人跨部門的「公害防止事業團」，以2兆日圓帶動20兆公害防治投資。

台灣蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀表示，政府未出面主導產業鏈群聚、提供適當的土地以及低利率資金借貸，既有中高汙染工廠很難在既要維持原有產業，又要重新開闢新廠兩面兼顧下，進行產業轉型及遷廠，最終只有選擇關廠一途。且各縣市政府管理輔導計畫牛步進行，既有中高汙染工廠難以在預定期限提出轉型、遷廠或關廠計畫。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文要求，政府應公開農地工廠清查的結果，沒道理花了納稅人7000多萬清查農地工廠，卻不願意告訴人民清查狀況，到底是地方政府不敢公開資料給經濟部，還是經濟部不願公開，到底資料卡在哪裡，政府要說清楚。

環團今天舉辦記者會，要求中高汙染農地違章工廠遷廠要有配套。圖／地球公民基金會提供
環團今天舉辦記者會，要求中高汙染農地違章工廠遷廠要有配套。圖／地球公民基金會提供

農地工廠

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