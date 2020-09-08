快訊

康軒董事長居家檢疫外出被主管家屬檢舉 發聲明道歉了

利多來了！前瞻基礎建設950億元 投入5G、AI、半導體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農遊券倒數十天！農會爆消費潮 140萬張還沒用小心作廢

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會七月發放五百萬張面額250元的農遊券，效期只到本月17日。圖／取自農遊券網站
農委會七月發放五百萬張面額250元的農遊券，效期只到本月17日。圖／取自農遊券網站

農遊券效期只到本月17日，剩下不到十天，各地農會都出現消費熱潮，甚至一天補貨兩次，但仍有近三成民眾、140萬張還沒使用，當初主要希望「振興」休閒農場，但統計高達七成用在農會超市購買農產品，挨批成了「農會券」。農委會表示，未用完的農遊券會「回收」挪作教育或公益使用，讓資源效率極大化，很多到農會超市消費的也不一定是本地人，而是到當地旅遊的遊客。

農委會休閒產業科長楊欣佳表示，上周已發送簡訊提醒民眾盡快使用農遊券，沒使用的農遊券不會延長使用日期，也不會再寄送提醒簡訊。截至昨日為止已消費360.5萬張，約有七成用在農會超市、農民直銷站購買農特產品，其餘三成則是餐廳、休閒農場等地。

由於農遊券耗資不少經費建置網頁及相關系統，將近140萬張農遊券沒有使用，可能造成資源浪費，楊欣佳指出，希望最後使用率可以突破九成，若過期沒有使用的農遊券將「回收」，剩下的額度會研擬用在戶外教學、食農教育等校園或公益場域，將資源效率極大化，相關規畫還在討論當中。

針對農遊券挨批變成「農會券」，楊欣佳說，很多到非都市農會超市購買的消費者其實都不是本地人，而是到外縣市、鄉村旅遊，因此順道去農會超市使用農遊券，且消費金額一定都超過250元，可創造更多經濟效益。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲說，特地到休閒農場旅遊還要時間跟交通費，成本相對高，而且250元到休閒農場也許只能吃一餐或買小東西，誘因不足，因此大部分民眾還是到農會超市購買日常吃喝用品。

楊明憲指出，如果發放農遊券是希望達到鼓勵出遊的政策目的，未來應該要提出分流或差異化作法，如提高休閒農場的農遊券消費面額，或是要求休閒農場也提出相對應的優惠，像是很多商家都自行提出使用三倍券的優惠，才能發揮更大的鼓勵效用。

楊明憲說，農遊券這次主要用在農會市場等農特產品消費，不過最後消費金額通常都會大於面額250元，仍有一定的經濟刺激效果，也可以引導民眾未來多到農會超市消費。這次各部會推出的優惠券及行政院的三倍券，其實農遊券算是相當成功，因為是純粹的電子票券，發放程序跟方式也相對簡便，可作為各部會、行政院未來參考。

雲林縣前農業處長、陳李農改研究團隊執行長李武忠說，農遊券沒有設下太多的消費使用限制或針對性，誘因相對比較強，但仍有將近一四○萬張沒有使用，代表不一定能發揮當初預期的乘數效應，而農委會又將發放柚香禮券，規定購買滿額的文旦才能申請，有特定的消費使用限制，效果一定會比農遊券還要差，難以發揮效益。

李武忠指出，農業不能老是透過發放禮券來刺激消費或行銷，尤其相同的手法要避免一而再、再而三去作，否則到最後民眾會愈來愈不願埋單，也浪費投注的資源。

農委會 行政院 農遊券

延伸閱讀

農遊券剩9天到期 高屏東推優惠組合

搶148萬張農遊券商機 台東縣農會長濱農會農產9折優惠

農遊券8月成果出爐 屏東排全國第九創4千多萬產值

農遊券最後關頭拚了！高雄漁會推「半賣半相送」

相關新聞

醫材極端值可能翻盤？健保署籲醫學會自己跟會員講清楚

醫師公會全國聯合會明天下午邀集各專科醫學會代表，對於差額自付醫材收費極端值管理，重啟討論。如果討論結果是全盤反對，是否導...

空氣品質20個測站亮紅燈 環署：10日降雨改善

環保署今天下午5時監測資料，全台20個空氣品質測站亮紅燈，主要在北部、中部及雲嘉南局部地區；預測在10日後有鋒面到來，空...

石蚵疑受重金屬汙染變綠色 環團籲公開農地工廠名單

經濟部上周公布工廠管理輔導法子法，農地中高汙染違章工廠必須在今年3月20日起的2至6年內轉型、遷廠或關廠。環團今天批評，...

生活繳費用悠遊付 年底前享7%回饋

悠遊卡公司表示，即日起至12月31日止，使用悠遊付的「生活繳費」功能完成繳費，筆筆可享支付金額的7%儲值金回饋，每月每戶...

肺炎致醫材供貨斷鏈 食藥署延緩含粉手套禁用政策

疫情衝擊醫療物資的跨國供應鏈，各大醫院檢診手套貨源接連告急，衛福部食藥署原訂明年初起禁用含粉手套，但為解決失衡壓力，各院...

中秋連假防宜花再塞爆 公總祭「8大優惠」籲搭大眾運輸

端午連假遇上國旅爆發，國五連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。針對中秋暨國慶連假即將到來，到宜花地區返鄉及出遊旅次大增，...

月前遭老鼠咬傷 屏東婦人確診漢他病毒出血熱

屏東縣再新增1例漢他病毒出血熱病例，截至今天為止，屏東今年已累計2名病例。該個案為50多歲女性，近期無出國史，且活動地以...

唐吉訶德插旗台灣會成功？ 網友曝若少這優勢不知能撐多久

深受各國遊客喜愛的日本連鎖平價賣場「驚安殿堂・唐吉訶德」，終於確定要進軍台灣，對此，不少網友開始討論唐吉訶德在台灣開店後，會和日本店有何差異...

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 南投以南6縣市大雨特報

中央氣象局針對六縣市發布大雨特報。受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天南投以南山區有局部大雨發生的機率，請注意...

農遊券倒數十天！農會爆消費潮 140萬張還沒用小心作廢

農遊券效期只到本月17日，剩下不到十天，各地農會都出現消費熱潮，甚至一天補貨兩次，但仍有近三成民眾、140萬張還沒使用，...

4歲南投女童虐殺案後 世界展望會：113通報暴增8成

上周南投4歲女童遭虐殺的新聞事件，引發社會大眾關切，台灣世界展望會指出，事件發生後，113保護專線服務在周末接獲通報來電...

泰雅音樂祭母語創作 溫嵐籲族人返鄉

「今年泰雅音樂祭主打母語創作，藝人們都回部落學怎麼用泰雅族語寫歌詞！」《Atayal泰雅音樂節》19日將於新竹尖石體育場舉行，8日由歌...

熱門新聞

全家聯手鼎泰豐推鮮食！內行首選蛋炒飯 百元以內吃得到

入秋首波鋒面！ 彭啟明：周五兩風對峙 到周末天氣出爐

300元排雲餐被批如嚼蠟 玉管處：一定衞生營養均衡健康

家族聚餐二姑不點餐還「從頭嫌到尾」 女氣炸：拜託不要出來吃

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

徵軟體工程師開24K 他驚呼刷新三觀同行揭內幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。