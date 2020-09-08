農遊券倒數十天！農會爆消費潮 140萬張還沒用小心作廢

農遊券效期只到本月17日，剩下不到十天，各地農會都出現消費熱潮，甚至一天補貨兩次，但仍有近三成民眾、140萬張還沒使用，當初主要希望「振興」休閒農場，但統計高達七成用在農會超市購買農產品，挨批成了「農會券」。農委會表示，未用完的農遊券會「回收」挪作教育或公益使用，讓資源效率極大化，很多到農會超市消費的也不一定是本地人，而是到當地旅遊的遊客。

農委會休閒產業科長楊欣佳表示，上周已發送簡訊提醒民眾盡快使用農遊券，沒使用的農遊券不會延長使用日期，也不會再寄送提醒簡訊。截至昨日為止已消費360.5萬張，約有七成用在農會超市、農民直銷站購買農特產品，其餘三成則是餐廳、休閒農場等地。

由於農遊券耗資不少經費建置網頁及相關系統，將近140萬張農遊券沒有使用，可能造成資源浪費，楊欣佳指出，希望最後使用率可以突破九成，若過期沒有使用的農遊券將「回收」，剩下的額度會研擬用在戶外教學、食農教育等校園或公益場域，將資源效率極大化，相關規畫還在討論當中。

針對農遊券挨批變成「農會券」，楊欣佳說，很多到非都市農會超市購買的消費者其實都不是本地人，而是到外縣市、鄉村旅遊，因此順道去農會超市使用農遊券，且消費金額一定都超過250元，可創造更多經濟效益。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲說，特地到休閒農場旅遊還要時間跟交通費，成本相對高，而且250元到休閒農場也許只能吃一餐或買小東西，誘因不足，因此大部分民眾還是到農會超市購買日常吃喝用品。

楊明憲指出，如果發放農遊券是希望達到鼓勵出遊的政策目的，未來應該要提出分流或差異化作法，如提高休閒農場的農遊券消費面額，或是要求休閒農場也提出相對應的優惠，像是很多商家都自行提出使用三倍券的優惠，才能發揮更大的鼓勵效用。

楊明憲說，農遊券這次主要用在農會市場等農特產品消費，不過最後消費金額通常都會大於面額250元，仍有一定的經濟刺激效果，也可以引導民眾未來多到農會超市消費。這次各部會推出的優惠券及行政院的三倍券，其實農遊券算是相當成功，因為是純粹的電子票券，發放程序跟方式也相對簡便，可作為各部會、行政院未來參考。

雲林縣前農業處長、陳李農改研究團隊執行長李武忠說，農遊券沒有設下太多的消費使用限制或針對性，誘因相對比較強，但仍有將近一四○萬張沒有使用，代表不一定能發揮當初預期的乘數效應，而農委會又將發放柚香禮券，規定購買滿額的文旦才能申請，有特定的消費使用限制，效果一定會比農遊券還要差，難以發揮效益。

李武忠指出，農業不能老是透過發放禮券來刺激消費或行銷，尤其相同的手法要避免一而再、再而三去作，否則到最後民眾會愈來愈不願埋單，也浪費投注的資源。