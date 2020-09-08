唐吉訶德插旗台灣會成功？ 網友曝若少這優勢不知能撐多久

深受各國遊客喜愛的日本連鎖平價賣場「驚安殿堂・唐吉訶德」，終於確定要進軍台灣，首間店面將座落西門町。對此，不少網友開始討論唐吉訶德在台灣開店後，會和日本店有何差異？

唐吉訶德在日本擁有超過400間以上的店舖，北至北海道、南至沖繩都有分店，由於「營業到深夜」甚至還有24小時營業店面，可說是各國旅客遊日最愛挖寶與採購戰利品的地方。而唐吉訶德插旗台灣的消息自去年就傳出，無奈當時與台北市東區房東協商破局、暫緩來台計畫，直到近日才確定以「Don Don Donki」名稱落腳西門町。

當唐吉訶德確定來台消息傳出後，引起許多網友討論，有人直呼「不就是大型生活百貨，在台灣有什麼優勢嗎」、「沒有退稅這個讓人衝動購物的誘因，感覺會倒」、「海外的跟日本不一樣，不要期待比較好」、「來台灣會被小北光南壓著打吧」。

雖然唐吉訶德來台展店消息被一票網友看衰，但也有人出面平反「要比價啊，明明就有便宜可以撿」、「激安又不是第一次做海外分店，一堆人急著擔心價格做啥」；此外還有人回應，當初唐吉訶德在新加坡開店後，不僅價格比當地日本進口商品便宜很多，甚至還在市中心開到半夜，品項更不輸給百貨公司以及日系超市。

不過對於看衰與期待的兩派網友論戰，也有人直接點出唐吉訶德在台灣能否和小北百貨、全聯等連鎖超市抗衡的關鍵因素，「沒日貨就沒意思了吧？」、「照日幣價格賣的話就還行」、「如果少了便宜這個優勢，不知道能撐多久」。