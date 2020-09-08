醫材極端值可能翻盤？健保署籲醫學會自己跟會員講清楚

醫師公會全國聯合會明天下午邀集各專科醫學會代表，對於差額自付醫材收費極端值管理，重啟討論。如果討論結果是全盤反對，是否導致相關管理再次踩剎車？健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，原則上健保署尊重專科醫學會，希望醫學會應該將自己訂定極端值向會員說明清楚。

醫師公會全聯會發函給全國專科醫學會，要求在昨天中午前回復調查表，並請各醫學會派出「有決策權的代表」，在明天（9月9日）下午兩點半出席全聯會的專科醫學會委員會討論。各醫學會都連忙發信給會員，調查兩個問題：「同意或不同意訂定收費極端值」、「對於日前公告之極端值金額，同意、不同意，或建議修正。」

黃兆杰表示，健保署尊重專科醫學會，專科醫學會訂定極端值也都是有所本。醫學會應該要把有所本的這部分，自己向會員說清楚，如果太頻繁的更動，民眾和醫界其實都無所適從。

健保署六月中宣布八大類醫材自付差額「上限值」，引發醫界抗議不尊重醫學會，驚動府院高層，衛生福利部部長陳時中親自出面宣布暫緩實施。其後，健保署確實找來醫學會重新研議醫材功能分類，由相關醫學會為各功能分類分別訂定「極端值」。

但當健保署宣布9月底前要輔導收費超過極端值的院所降價，再次引發喧然大波，不過這次風暴是發生在醫界內部。據了解，這次會議主要是因為有些醫師強烈不認同醫學會的代表性，全聯會因此出面重新整合意見。