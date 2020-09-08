4歲南投女童虐殺案後 世界展望會：113通報暴增8成

上周南投4歲女童遭虐殺的新聞事件，引發社會大眾關切，台灣世界展望會指出，事件發生後，113保護專線服務在周末接獲通報來電數量增加逾8成，顯見台灣民眾對幼兒受虐事件提高警覺。展望會呼籲民眾發揮守望精神，若遇到周遭兒少遭受虐待、疏忽照顧，可撥打113，若目睹家暴事件，就要即刻打110報警，或以「社會安全網-關懷e起來」進行線上通報。

據衛福部兒虐通報案件統計數據，2019年全台共7萬3973起兒虐通報案件，其中為受虐者自行通報僅3204起；換言之，每100件通報案中，孩子自主通報僅不到5例；另據113保護專線服務統計，今年1月到6月113專線的兒少保護通報累計超過4500通，平均每月接獲通報至少750起。

展望會表示，許多兒虐案件發生的地點都在家裡，若幼童未進入幼教體系，接觸他人的機會有限，在家中遭虐打、疏忽照顧等不當對待時不易被發現；再者，施虐者常為孩子周遭熟人，很少為一次性或偶發事件，但幼童尚未有自我保護意識或能力，釀成憾事往往為時已晚。

展望會提醒民眾，若聽到鄰近住家傳出打罵聲、孩子求救聲，或是看到身邊孩子有被責打的瘀青、傷痕、衣著髒亂等，請及時撥打113專線，通報人身分資料將遵循保密原則，不會身分曝光。

展望會同時提醒家長，在親職管教時，可盡量協助孩子認知自己哪裡做錯或思考改善方式，避免責打或情緒暴力讓孩子陷入恐懼，若遇到家庭經濟、婚姻、親子教養、工作等壓力無法紓解，也請勇敢向親友、鄰里長、社會局、台灣世界展望會等社福機構求援，讓孩子不致成為大人高壓情緒下的受害者。