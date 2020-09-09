南山人壽活力洋溢講座 邀民眾一起越活越健康

買保險除了保障，還能變健康？過去的保險觀念強調從「事後的理賠補償」來協助民眾建構生活防護網，南山人壽提出新保險觀念，認為保險公司除了提供理賠服務外，透過協助民眾在健康時做好自主健康管理，延長健康的年歲、延遲理賠的發生，才能成就保戶更美好的人生。為了幫助民眾及保戶變健康，南山人壽大力推廣從生活中培養「自主健康管理」的觀念，從9月起陸續舉辦多場活力洋溢講座，傳遞保健新知，為民眾守護健康，成為國人的健康夥伴。

圖／南山人壽 提供 南山人壽活力洋溢講座桃竹苗場，擠進滿滿人潮吸引300多人參加。

南山人壽活力洋溢首場講座在新竹舉辦，桃竹苗地區副總經理林宜孝表示，依據南山人壽與遠見雜誌合作的「國人自主健康管理行為調查」結果，顯示新冠肺炎疫情讓民眾更注意身體健康、增加運動次數，51%更注意生活作息，46%會主動關注醫療資訊；有三成多的人會回頭檢視自己或家人的醫療保障缺口。因此南山人壽透過舉辦講座，希望帶動民眾一起變健康。

林宜孝指出，最新的保險觀念已從「事後的理賠補償」翻轉為「事前的風險預防」，南山人壽持續推出多張具健康管理效果的「外溢保險商品」，透過定期健康檢視，提供健康回饋的新概念，鼓勵保戶持續運動、落實健康飲食，降低疾病事故發生機率，成就健康人生。

當天的講座，特別邀請擁有8萬粉絲追隨的「史考特醫師的一分鐘健身教室」網紅醫師王思恒，分享自己的健身經驗，現場帶大家練習毋須器材即可每天輕鬆做的徒手肌力訓練動作；而帕渥瑜珈工作室總監李采恬，則分享「每天年輕一點點，從椅子瑜珈開始」，帶民眾學習平日在家中就可進行的簡易瑜珈訓練。

圖／南山人壽 提供 瑜珈名師李采恬帶領南山人壽活力洋溢講座獲獎民眾(圖右4)一起體驗樂活平衡新生活。

同時，講座現場也安排針對六大認知能力與手腳肌力訓練，所設計開發的遠端訓練課程，透過玩遊戲來活化大腦的回應能力，促進注意力和邏輯判斷力；加強手、腳部的肌力訓練，進而增加骨質密度，強化骨骼降低骨質疏鬆機率，好玩有趣的講座，吸引超過300人參加，展現活力洋溢。