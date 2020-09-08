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生活繳費用悠遊付 年底前享7%回饋

中央社 / 台北8日電
悠遊卡公司表示，即日起至12月31日止，使用悠遊付的「生活繳費」功能完成繳費，筆筆可享支付金額的7%儲值金回饋，每月每戶最高回饋300元，最高可拿1200元儲值金。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司表示，即日起至12月31日止，使用悠遊付的「生活繳費」功能完成繳費，筆筆可享支付金額的7%儲值金回饋，每月每戶最高回饋300元，最高可拿1200元儲值金。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司表示，即日起至12月31日止，使用悠遊付的「生活繳費」功能完成繳費，筆筆可享支付金額的7%儲值金回饋，每月每戶最高回饋300元，最高可拿1200元儲值金。

目前悠遊付提供的生活繳費項目包括台北市路邊停車費、台北市公有停車場停車費、台北聯合醫院醫療費、台北市與新北市自來水費、台北市學雜費。

悠遊卡公司指出，即日起至12月31日止，使用悠遊付的「生活繳費」功能完成繳費，筆筆可享支付金額的7%儲值金回饋，每月每戶最高回饋新台幣300元，若年底前月月達標，最高可拿1200元儲值金。

悠遊卡公司表示，配合政策推動「全市路邊機車收費格位月票」，機車族除使用智慧支付購買月票可現折100元外，選擇以悠遊付支付，還可多拿100元悠遊付儲值金回饋，等於只要花200元，機車就能在台北市停到飽。

悠遊卡公司提醒使用者，目前生活繳費限用悠遊付錢包/銀行帳戶支付，尚不支援信用卡支付。

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