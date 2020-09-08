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泰雅音樂祭母語創作 溫嵐籲族人返鄉

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
武勇達印（左起）、「No Name」余荃斌、璽恩、羅美玲、溫嵐、呂薔、榮忠豪等集結合唱大會歌《莎韻•DOZO》。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
武勇達印（左起）、「No Name」余荃斌、璽恩、羅美玲、溫嵐、呂薔、榮忠豪等集結合唱大會歌《莎韻•DOZO》。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「今年泰雅音樂祭主打母語創作，藝人們都回部落學怎麼用泰雅族語寫歌詞！」《Atayal泰雅音樂節》19日將於新竹尖石體育場舉行，8日由歌手溫嵐領銜呂薔、羅美玲、璽恩、余荃斌、榮忠豪和武勇達印等7位歌手，著紅底黑紋色系泰雅傳統服裝登場，齊唱大會歌《莎韻•DOZO》，用母語用力唱出「泰雅之子，加油！」

用母語創作有意義

「這次很特別的是，我們每個人自己都寫了一首歌曲！」榮忠豪強調，不要被原住民的刻板印象跟標籤限制住自己，透過現代與傳統結合做出來的音樂，特別有意義。被主持人虧說「中文怎麼那麼好？開會時像印尼人」的「No Name」余荃斌也說，這次因為有很多泰雅族音樂人參與製作錄音，「真的是玩得很開心！」

「這算是民國以來泰雅族人最盛大的活動！」呂薔說，最感動的是每個泰雅族人不只是參加，而是願意用母語去創作一首歌，分享自己的背景、文化跟血緣；她也笑說，雖然母語沒那麼好，但已經先想好歌詞大意，再回家請教長輩，無形中也加深了對泰雅文化的了解，也增進跟族人們的感情。

大聲驕傲唱母語歌

發起人溫嵐說，希望把泰雅文化傳承下去，年輕人可以多回到部落，認識自己的文化跟語言，這是舉辦音樂節的初衷。羅美玲說，音樂節把許多在台北打拚的年輕人凝聚在一起，「可以大聲驕傲唱出自己的母語歌，這是非常棒的事情！」最早交歌的璽恩則說，她是找叔叔幫忙翻譯母語，並強調「一起來音樂節找到歸屬感！」

「泰雅族豐收季已經舉辦3年，希望號召更多族人返回家鄉，參與泰雅文化傳承！」總召黃一峯表示，有感於泰雅族本身較少團聚，使得本身的歌謠不夠多，今年特別將豐收季擴大舉辦為泰雅族音樂節，廣邀40位泰雅族歌手、5組樂團、9位DJ，從早上10點嗨翻到晚上10點，「讓更多族人回來玩，認識泰雅文化！」

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泰雅族 原住民 溫嵐

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