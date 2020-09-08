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鬼鬼親手做紙捲筆 邀民眾捐款做愛心
藝人鬼鬼吳映潔身穿藍色公益T恤配圓點長褲，以甜美雙馬尾公主頭造型出席8日心路基金會「用愛逆襲、好運來襲」公益募款記者會。擔任愛心大使的鬼鬼表示，只要參加心路基金會的公益捐款，就有機會抽中她簽名的好運筒，邀請民眾一起發揮愛心做公益。
在公益記者會上，鬼鬼與障礙青年一起動手製作「好運紙捲筆」。好運紙捲筆的工法細分成21道，鬼鬼嘗試了工法中的「捲外層貼合」，捲完後直呼：「紙捲筆製作看似很簡單，其實很有挑戰性，需要靜下心來製作。」
被主持人問及現在工作滿檔，怎麼還願意參加公益活動？鬼鬼說：「世界上需要幫助的人太多，如果我有能力幫助別人，絕對全力以赴。」鬼鬼也開心分享，剛剛跟障礙青年朋友聊天時，意外得知自己有60歲的障礙青年粉絲，「天哪！我竟然有60歲的粉絲。」並在記者會上祝福障礙青年粉絲生日快樂。
心路基金會這次與《小學課本的逆襲》進行公益聯名，以「好運」為發想，設計「逆襲運」、「貴人運」及「健康運」等籤支的紙捲筆及籤筒，由障礙青年合作捲製，即日起於momo購物網獨家限定捐款滿額贈，捐款300元以上可獲得紙捲筆，捐款900元以上可獲得「好運筒組合」。
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