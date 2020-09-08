每5分鐘1人受家暴...現代婦女基金會邀你一起「呼呼」

據衛福部統計，2019年有超過10萬人被通報家暴，平均每5分鐘就有1人受到家暴傷害，估計1年約有15萬個孩子在傷痛中長大。現代婦女基金會因受疫情衝擊，今年截至8月底的募款金額只有去年5成，上半年虧損近180萬，今召開記者會，發起「518用愛守護 ─ 受暴婦幼扶助計畫」，盼各界伸出援手，支持受暴家庭服務。

現代婦女基金會執行長范國勇指出，現代婦女基金會每年協助超過8000個受暴家庭，提供「安全協助」、「身心療癒」、「危難救助」三大關鍵協助。

范國勇表示，在安全協助上，基金會提供庇護、擬定安全計劃和聲請保護令等；身心療癒部分，范國勇說，近期研究指出親密關係暴力被害人的就醫次數較多，平均每人每年醫療費用更比一般人高約2.4倍，並以精神疾患、損傷及中毒情形較多，根據服務數據也顯示，5成受助個案須提供身心健康協助，其中四分之一更需要1年以上的長期協助，亦有8成目睹兒個案需提供情緒及心理輔導；除此，也提供危難救助金給倉皇離家、身無分文的受暴婦幼。

現代婦女基金會督導何雨威則分享曾協助一名受暴媽媽的歷程。她表示，那名媽媽因先生失業在家，常無故拿小事當理由打她，基金會接獲通報接觸時，媽媽為顧及家庭完整，不願接受服務，孩子也成為家暴目睹兒，身心受創，將自己指甲全咬掉，直到媽媽不忍心孩子受苦，才鼓起勇氣聲請保護令、訴請離婚，光是這過程就走了10年之久。

為了協助受暴婦幼，現代婦女基金會今年推出從真實故事中誕生、象徵愛與希望的守護熊 「呼呼」，並邀到藝人天心擔任公益大使，希望召喚更多的愛，一同傾聽每個受傷孩子的家庭秘密，在最需要的時刻陪伴受暴家庭，詳情可見現代婦女基金會網站。